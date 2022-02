Hace unos meses vimos una información centrada en las Radeon RX 7600 XT y Radeon RX 7700 XT que resultaba, en general, muy interesante, no solo porque concretaba las posibles características clave de esas dos nuevas tarjetas gráficas, sino también porque apuntaba de nuevo a que AMD iba a utilizar dos diseños distintos, uno de núcleo monolítico para la Radeon RX 7600 XT e inferiores, y otro de tipo MCM (módulo multichip) para la Radeon RX 7700 XT y superiores.

Desde entonces, hemos seguido viendo filtraciones y rumores que mantenían esa base, la de un diseño dual en función la gama de cada tarjeta gráfica (núcleo monolítico en gama media y gama baja, y MCM en gama media-alta y gama alta). También aparecieron varias fuentes que aseguraban que, con la arquitectura RDNA3, que será la base de las nuevas Radeon RX 7000, AMD iba a dar un importante salto en materia de rendimiento, y también de eficiencia, al apostar por los nodos de 5 nm y de 6 nm de TSMC.

Las tarjetas gráficas más potentes de esa nueva generación estarán fabricadas en el nodo de 5 nm de TSMC, pero los bloques de memoria caché vendrán fabricados en el nodo de 6 nm. Esto significa que las GPUs utilizarán un nodo ligeramente más avanzado que el sistema de caché infinita.

Y hablando de caché infinita, este sistema volverá a jugar un papel clave para mejorar el rendimiento de la nueva generación gráfica de AMD, ya que según varias fuentes, las Radeon RX 7000 podrían contar con hasta 512 MB. A efectos comparativos, os recuerdo que la Radeon RX 6900 XT tiene 128 MB. Gracias a ese nuevo sistema de caché infinita de mayor capacidad, y a otros cambios importantes a nivel de arquitectura, las Radeon RX 7000 superarán ampliamente el rendimiento de las Radeon RX 6000.

