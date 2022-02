Un año después de que Google revelara que ahora veía la idea de juegos en la nube de Google Stadia como una mera «plataforma tecnológica para socios de la industria» en lugar de un verdadero rival de Sony, Nintendo y Microsoft, finalmente los temores de aquellos usuarios que apostaron por esta consola en la nube se han hecho realidad.

Así pues, según comparten ahora desde Business Insider, parece ser que Google habría cambiado silenciosamente el nombre de Google Stadia a «Google Stream». Y es que el gigante tecnológico habría degradado de manera interna el proyecto Stadia, dejando de lado el actual modelo y los planes de traer más juegos a la consola para reutilizar sus recursos y tecnologías hacia una nueva prioridad: potenciar las experiencias de otras compañías como Peloton, Bungie o Capcom.

Google ha estado haciendo todo lo posible para mantener el servicio a flote, pero el cierre progresivo de sus estudios de desarrollo de juegos y los numerosos informes de problemas internos ya nos auguraba un desenlace poco prometedor.

Según las declaraciones de empleados actuales y ex-trabajadores, la prioridad de la compañía está ahora en el trabajo de prueba de concepto para Google Stream y asegurar acuerdos para rentabilizarlo como una marca blanca. Y es que las nuevas estimaciones reducen a tan sólo un 20% el enfoque hacia la plataforma en la nube original.

La marca blanca no es necesariamente un mal destino para Google Stadia, pero sin duda se presenta como una fuerte razón para detener a muchos jugadores ante la compra de los juegos y periféricos de la plataforma. Aunque cabe mencionar que aunque Google esté buscando estas formas de rentabilización alternativas, no todo está perdido de cara al actual servicio de gaming. “Todavía hay mucha gente internamente a la que le encantaría mantenerlo en marcha, por lo que están trabajando muy duro para asegurarse de que no muera”, aseguran los trabajadores.