Cómo conseguir un Wi-Fi más rápido en tres pasos

Si quieres tener un Wi-Fi más rápido, pero ves que tu conexión no termina de estar a la altura y no sabes por dónde empezar no te preocupes, hemos preparado un nuevo artículo en el que te vamos a dar tres claves básicas, pero efectivas, para mejorar el rendimiento de tu conexión Wi-Fi.

Antes de entrar a ver esas claves, quiero recordaros que una conexión Wi-Fi puede ralentizarse y tener problemas de rendimiento por razones que, no siempre, dependen de nosotros. Así, por ejemplo, si nuestro proveedor de Internet tiene una caída o problemas con el servicio, notaremos que nuestro Wi-Fi va lento, o puede que incluso nuestra conexión a Internet deje de funcionar temporalmente, pero no podremos hacer nada para solucionarlo.

También cabe la posibilidad de que los servicios a los que estemos intentando acceder estén teniendo problemas, y que por eso notemos que nuestra conexión va lenta. Como en el caso anterior, no es problema nuestro, ni de nuestro Wi-Fi, así que solo podremos esperar a que se resuelva.

Consigue un Wi-Fi más rápido cambiando los canales por defecto

Los routers más actuales son capaces de seleccionar, de forma automática e inteligente, los mejores canales en tiempo real. Esto representa una ventaja importante que explica, por sí sola, por qué debemos contar con un router que esté a la altura de nuestra conexión.

Si tu router es relativamente antiguo y no cuenta con dicha función, algo tan sencillo como cambiar los canales que se utilizan por defecto puede marcar una diferencia importante, ya que te ayudará a mejorar no solo el rendimiento, sino que también puede tener efectos beneficiosos en el alcance y la señal.

Puedes cambiar los canales a través de la interfaz de tu router, a la que accederás introduciendo «http://192.168.0.1/» en la barra de direcciones de tu navegador. En algunos casos, incluso cuando el router elige los mejores canales de forma automática, es buena idea echar un vistazo porque el resultado no siempre es verdaderamente óptimo, es decir, puede que no siempre elija los canales más apropiados.

Para que te resulte más fácil elegir los canales menos saturados puedes recurrir a aplicaciones de terceros, como «Analizador de Wi-Fi«, por ejemplo, que es totalmente gratuita.

Utiliza la mejor red disponible

No es la primera vez que alguien me dice que su conexión Wi-Fi es lenta y que no entiende por qué, y cuando le pregunto algo tan sencillo como qué red está utilizando no sabe qué contestarme. Es un tema sencillo, pero al mismo tiempo muy importante.

Si tenemos un router doble banda que trabaja con Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, tendremos la posibilidad de conectarnos a la banda de 2,4 GHz, que opera con el primer estándar y que es más lenta, o a la banda de 5 GHz, que utiliza el segundo estándar y ofrece un rendimiento mucho mayor.

Para disfrutar de un Wi-Fi más rápido es necesario utilizar la mejor banda disponible, y en ese caso sería la de 5 GHz (Wi-Fi 5). La diferencia de rendimiento entre una y otra es muy grande, así que tenedlo muy en cuenta. Por otro lado, es importante que recordéis que si utilizáis dispositivos que no son compatibles con Wi-Fi 5 no podréis conectaros a esa red.

Prioriza el tráfico y desconecta dispositivos

El rendimiento de nuestra conexión Wi-Fi es muy sensible a dos grandes claves: la cantidad de dispositivos conectados y el consumo de ancho banda que estos representan. Esto quiere decir que, si tenemos varios dispositivos conectados al mismo tiempo, y estos están consumiendo porciones del ancho de banda máximo que ofrece nuestra conexión a Internet, notaremos que el rendimiento de la misma no es todo lo bueno que debería.

En estos casos, conseguir un Wi-Fi más rápido es muy sencillo, basta con reducir el número de dispositivos conectados y el consumo de ancho de banda. La mejora de rendimiento se notará al instante, y la diferencia que puede marcar es, en algunos casos, enorme. Para que os hagáis una idea, cuando sufrí una intrusión en mi red Wi-Fi, un simple portátil consumiendo ancho de banda hacía que mi latencia en juegos subiera a niveles insoportables (más de 400 ms), y que la velocidad de las descargas se redujese a menos de la mitad.

Si no queremos, o no podemos, desconectar dispositivos ni reducir o limitar su conexión, utilizar las tecnologías de priorización de tráfico que ofrecen muchos de los routers actuales puede sernos de gran ayuda.

