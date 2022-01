Tener un intruso en tu Wi-Fi no es nada agradable. No es la primera vez que os cuento esta anécdota, pero hace ya muchos años yo mismo tuve que pasar por este problema, y tardé bastante tiempo en darme cuenta porque, al final, nunca llegaba a pensar que en mi comunidad de vecinos alguien pudiera estar robándome el Wi-Fi.

Sin embargo, la verdad es que los síntomas eran muy claros. Todo apuntaba en esa dirección, pero esa incredulidad por las particularidades de la comunidad de vecinos en la que vivía, me hizo no barajar nunca esa posibilidad hasta que, al final, un día se me ocurrió revisar a fondo la configuración del router y me encontré, en la lista de dispositivos conectados, a un invitado no deseado.

Este intruso había utilizado su nombre, así que me fue muy fácil identificar al vecino responsable de la intrusión. No tarde más de un par de minutos en echarlo y en bloquearle por completo el acceso, pero la verdad es que estuve sufriendo, por su culpa, problemas de conexión a Internet durante varios días, y al final llegué a tener momentos de frustración bastante intensos.

No quiero que os ocurra lo mismo, así que os voy a desgranar tres síntomas claros de que tenéis un intruso robando vuestro Wi-Fi, y os voy a explicar cómo podéis echarlo al momento, e impedir que vuelva a colarse en vuestra red. Es muy fácil, así que no os preocupéis, podréis ponerlo en práctica incluso aunque no tengáis conocimientos avanzados.

Síntomas de que tienes un intruso en tu Wi-Fi

Tu conexión a Internet funciona bien a veces, pero en ciertas ocasiones notas pérdidas de rendimiento considerables, aunque no sean demasiado graves. Puede que el intruso no quiera generar sospechas, y que se esté controlando al utilizar tu conexión.

También puede ocurrir lo contrario y que se no se corte un pelo a la hora de drenar todo tu ancho de banda, y que lo haga todo el día. Si es así, notarás que tu conexión a Internet siempre va mal, hagas lo que hagas. No pienses que es culpa de tu proveedor, comprueba antes si tienes un intruso.

Tu conexión no va del todo lenta, la velocidad de conexión es incluso buena, pero tienes una latencia muy alta que te impide jugar a títulos online. Este era el síntoma más claro, y más frecuente, que sufría yo cuando tuve esa intrusión.

Para confirmar de forma indiscutible que tienes un intruso en tu Wi-Fi, y tomar las medidas necesarias para echarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre el navegador de Internet y copia esto, sin comillas, en la barra de direcciones: «http://192.168.0.1/».

Te aparecerá la página de acceso a tu router. Tienes que introducir tus datos , usuario y contraseña, para seguir adelante.

Una vez llegues al menú principal, vete a la sección de «información de dispositivos», donde te aparecerá una lista con los dispositivos y equipos que se han conectado a tu router recientemente. Si ves algo que no te cuadra, ya sabes, tienes un intruso.

Para echarlo, solo tienes que cambiar la contraseña de tu Wi-Fi. Te recomiendo, ya que estás, que desactives muestreo público del nombre de tu red. Si no sabes cómo hacerlo, tranquilo, es una opción que está disponible en la sección «WLAN».

