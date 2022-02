Intel producirá chips «aceleradores de blockchain»

Se venía rumoreando desde hace algún tiempo, pero hoy Intel lo ha hecho oficial en un comunicado de prensa: Intel está invirtiendo en la tecnología blockchain y lanzará un chip diseñado específicamente para la gestión eficiente de este tipo de tareas. Y no parece que estemos hablando de una acción puntual, si nos fijamos en las palabras de Raja M. Koduri, ejecutivo de Intel que firma dicho texto, del que se deduce que esto es un plan bastante más ambicioso:

«Hoy, en Intel declaramos nuestra intención de contribuir al desarrollo de las tecnologías blockchain, con una hoja de ruta de aceleradores de bajo consumo. Intel se comprometerá y promoverá un ecosistema de blockchain abierto y seguro y ayudará a que esta tecnología avance de forma responsable y sostenible.»

La declaración resulta aún más interesante porque, a diferencia de otros componentes y otro hardware diseñado de manera específica para optimizar el hashrate, en este caso no se plantea como una solución dirigida específicamente al sector de las criptomonedas, sino que señala al ecosistema blockchain en general, con todo lo que esta tecnología puede aportar en multitud de campos, en los que puede no solo garantizar operaciones, sino también reducir plazos de semanas a minutos.

Y otro aspecto fundamental del comunicado de Intel, es que pone el foco en la eficiencia, lo que personalmente me parece un gran acierto. Una de las principales críticas que recibe la tecnología de cadenas de bloques (y de nuevo aclaro que hablo en general, no me refiero específicamente a las criptomonedas) es que los sistemas más comunes en la actualidad, todos los que se basan en la capacidad de cómputo. son muy exigentes en lo referido al consumo energético. Algo que, sin duda, complica el uso de esta tecnología de manera generalizada, lastrando así sus posibilidades.

El planteamiento de Intel, como podemos leer en el comunicado, valora en gran medida la eficiencia, por lo que podemos esperar que la soluciones en las que ya está trabajando la compañía (aunque todavía se encuentren en su fase inicial), han tenido en cuenta este punto desde su concepción y, por lo tanto, podemos esperar que aporten mejoras en este sentido, con integrados en los que el rendimiento sea el adecuado para los fines en los que se emplee, pero de una manera equilibrada con el consumo eléctrico de los mismos.

Aunque probablemente la comunidad de las criptomonedas sea la primera en acoger con las manos abiertas de este nuevo chip, al que Koduri denomina «acelerador de blockchain«, Intel parece haber invertido en la tecnología en su conjunto y tiene grandes planes para ella. No nos sorprende, pues como comentaba al inicio, la primera vez que escuchamos relacionar a Intel con las cadenas de bloques fue en 2018.

Con respecto al integrado, Intel prevé su llegada a finales de 2022, contará con nuevas técnicas de hashing y circuitos de ultra bajo voltaje. Koduri promete que esto resultará en una relación de rendimiento por vatio hasta mil veces mejor que las soluciones de minería actuales. El chip se presentará durante la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido (ISCCC). La conferencia tendrá lugar del 20 al 28 de febrero de 2022, por lo que esperamos novedades al respecto antes de que concluya este mismo mes.