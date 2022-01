Cuando hablamos de latencia en juegos estamos haciendo referencia a un problema que, por desgracia, es más común de lo que parece, y que lamentablemente no siempre se puede solucionar de forma directa, ya que en ocasiones no depende totalmente de nosotros.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores habrán tenido que lidiar con este problema en más de una ocasión, y es probable que hayáis terminado frustrados. No os preocupéis, es algo totalmente normal. Yo también he tenido que lidiar con problemas de latencia en juegos más de una vez, aunque por suerte llevo unos años bastante buenos en este sentido.

Tener una alta latencia en juegos no siempre es un problema que esté asociado a una mala conexión a Internet. También puede deberse a otros factores externos, y ajenos a nosotros, así que si estás experimentando este tipo de problemas, lo primero que debes hacer es armarte de paciencia, ya que cabe la posibilidad de que no puedas resolverlo, y que por tanto no te quede más remedio que dejar de jugar y esperar.

Cómo identificar un problema de alta latencia en juegos

La manera más efectiva es a través de las mediciones, realizadas en milisegundos, que integran la mayoría de los juegos online. Cuando expresamos la latencia en milisegundos, estamos indicando el tiempo necesario para que se realice una comunicación completa entre nuestro equipo y los servidores. Estamos hablando de latencia en juegos, pero esta también juega un papel importante en algo tan mundano como navegar por Internet, ya que si tenemos una latencia muy alta, algo tan sencillo como hacer clic en un enlace puede tardar mucho tiempo en realizarse.

Podemos trasladar, directamente, lo que hemos dicho anteriormente a los problemas que crea una alta latencia en juegos. Sus síntomas son tan claros que, incluso sin recurrir a esas mediciones, cualquier jugador medio podría identificarlos sin problema. Los más comunes son: una ejecución tardía de nuestras acciones, tanto que puede que, en juegos competitivos, acabemos muertos antes de que se lleguen a realizar; parones que nos dejan clavados durante unos segundos, ya sea de forma continuada o intermitente; desaparición de jugadores y/o de elementos del escenario y bloqueos en las zonas de carga.

No obstante, la intensidad, y el impacto de esos síntomas, dependerá de lo alta que sea la latencia. Si tienes una latencia en juegos que supera los 70 ms pero que no excede los 100 ms, la experiencia no será buena, especialmente en juegos competitivos, pero tampoco será terriblemente mala. Sin embargo, en valores de entre 125 y 200 ms es recomendable dejar de jugar, ya que dichos síntomas serán intensos, y acabaremos frustrados.

Por desgracia, no existe ninguna fórmula mágica para no tener una alta latencia en juegos, ya que esta no siempre depende de nosotros. No obstante, sí que puedo compartir con vosotros una serie de recomendaciones que os ayudarán a minimizar las posibilidades de que aparezca:

No descargues nada en segundo plano mientras juegas.

Utiliza conexiones cableadas, o Wi-Fi 5, para jugar.

Mantén tu red protegida y asegúrate de que no tienes intrusos consumiendo tu ancho de banda.

Actualizar periódicamente tu sistema operativo y tu router deben estar actualizados.

Contrata una buena conexión a Internet. Una alta latencia puede estar provocada por un mal servicio.

Si sufres problemas de alta latencia, no tienes intrusos en tu red, tu proveedor te dice que está todo bien y has reiniciado el router y el PC, limítate a esperar, ya que es probable que esté ocasionada por un fallo de los servidores del juego.

