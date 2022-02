Aunque quizá no sea de los lanzamientos de Apple más esperados del año, sin duda la tercera generación del iPhone SE suscita muchísimo interés. Y esto es de lo más comprensible, pues este modelo permite el acceso al ecosistema de Apple por un coste bastante inferior al de sus flagships. Y no, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el iPhone SE no es el iPhone barato esperado por muchos, pues hablamos de un terminal cuyo precio se sitúa alrededor de los 500 euros (489 el modelo de 64 gigas, 539 euros la variante de 128 gigas).

Sí que es, no obstante, más barato que el más económico de los smartphones de la última generación del iPhone, puesto que actualmente ocupa el iPhone 13 Mini, con un precio de 809 euros y, lo que es aún más importante, tras una primera generación que pareció pasar sin pena ni gloria, de un tiempo a esta parte da la sensación de que Apple ha decidido apostar más por esta opción, acelerando el calendario de nuevas versiones y disminuyendo el tamaño de la brecha que lo separa de los tope de gama.

Aunque todo apunta a que solo tendremos que esperar unas semanas para su presentación, siguen surgiendo rumores y referencias que no dejan un tanto sorprendidos, la última la encontramos en GizChina, que como punto principal informa de que el iPhone SE de tercera generación ya habría entrado en producción masiva, apuntalando de este modo las previsiones de un anuncio y lanzamiento ya muy, muy cercano.

Pero hay algo más llamativo en dicha publicación, y es que se menciona que han aparecido, en la base de datos de la Comisión Económica Euroasiática, tres modelos de iPhone SE: A2595, A2783 y A2784. Da pues, la sensación, de que los terminados en 83 y 84 serían dos dispositivos bastante similares, muy probablemente la única diferencia entre ellos sea la capacidad de almacenamiento, que podría ser de 64 y 128 gigabytes respectivamente.

Sin embargo, ¿y el A2595? Aquí es donde podemos plantearnos diversas teorías, a la espera de que éstas nos sean confirmadas o denegadas el día de su presentación oficial. Algunas voces, como el citado artículo, señalan que podría ser una rumoreada versión del iPhone SE sin botón Home y, por lo tanto, con una pantalla que ocupe todo el frontal. En este caso, cabe imaginar que el sensor de Touch ID se ubicaría en uno de los laterales del teléfono.

Otra opción, atendiendo a que el número que lo identifica es inferior a los dos anteriores, es que nos encontremos frente a un iPhone SE más barato que los otros dos modelos, potencialmente sin 5G y con un SoC anterior al A15 que, presumiblemente, montarían sus hermanos mayores.

Lo interesante es que, de ser el primero, Apple apuntaría un poco más alto con el iPhone SE. Sin embargo, de tratarse de la segunda, este sería un paso más para popularizar el iPhone, algo de lo que hablamos hace ya unos días, y que cada vez cobra más sentido, sobre todo si Apple pretende mantener el historial de crecimiento económico que ha mantenido durante los últimos años.