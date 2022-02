iPhone SE: ¿Necesita Apple un smartphone «barato»?

Todo apunta a que en poco más de un mes Apple presentará la tercera generación del iPhone SE, la alternativa más económica que ofrecen los de Cupertino para acceder al ecosistema de los smartphones de la compañía. Un dispositivo que, con sus fans y sus detractores, sin duda ha sabido convertirse en una de las referencias más icónicas (y por ende aspiracionales) del mercado del que fue precursor y en el que hoy en día compite contra rivales indudablemente igual de virtuosos.

Desde el mismo momento de su lanzamiento, el iPhone fue un teléfono caro. Más o menos según su configuración, claro, pero nunca ha sido un smartphone al alcance de todo el mundo. Tanto el iPhone SE como el mantener en catálogo una versión específica de la anterior generación son las vías ofrecidas por Apple para hacerse con un iPhone algo más económico, pero incluso con esta opción los de Cupertino todavía se mantienen muy lejos de los 200-250 euros, que es una barrera psicológica para muchos usuarios.

En abril se cumplirán dos años del lanzamiento del iPhone SE de segunda generación, así que esta segunda generación tendrá, de confirmarse lo que esperamos, un ciclo de vida de dos años. Y esto es muy llamativo, porque su predecesor, el iPhone SE de primera generación tuvo el doble de vida, manteniéndose presente desde su lanzamiento, en 2016, hasta la llegada de la segunda generación. ¿Está Apple pisando el acelerador con el nivel de entrada de iPhone?

Desde luego esa es la impresión que da. Dos años sigue siendo el doble de lo que vemos con iPhone «normal», pero da la sensación de que esta segunda generación del iPhone SE ha debido funcionar mejor, en lo referido a popularidad y ventas, que la primera. Y esto tiene bastante sentido, puesto que aún sin contar con todos los elementos de su hermano mayor, sí que rebaja sustancialmente la barrera de entrada, pues recordemos que la opción más económica de la familia iPhone 13 es la variante Mini con 128 gigas, que cuesta 809 euros, frente a los 489 que tendremos que pagar por un iPhone SE de 64 gigas (539 euros la variante de 128 gigas).

Los resultados económicos de Apple son buenos, basta con dar un ojo a la evolución histórica de la cotización de sus títulos para tener claro que, con altos y bajos, la compañía sigue en la cresta de la ola:

En una primera lectura esto es, obviamente, muy positivo. Sin embargo, cualquier compañía que se ha instalado en el crecimiento no responde demasiado bien a que éste se ralentice. Sin embargo, y a la espera de nuevas líneas de producto (desde visores de realidad virtual hasta coches), y con una de sus grandes fuentes de ingresos, la App Store, amenazada por la justicia norteamericana y los reguladores de varios países, en Cupertino deben estar pensando mucho en qué hacer. Y el iPhone SE parece una respuesta.

Las opciones de crecimiento del iPhone en el segmento de los topes de gama están limitadas, pues ya goza de una posición privilegiada, y la situación no es demasiado diferente en los mercados de las tablets de gama alta y de los smartwatches. Y en cuanto a sus ordenadores, el salto de Intel a Apple Silicon se ha llevado de un plumazo la compatibilidad con Windows que tan explotada tanto con Boot Camp de Apple como con herramientas de virtualización como Parallels.

Renovar con más frecuencia el iPhone SE parece un paso inteligente, por lo tanto, para crecer en cuota de usuarios, pues sus 500 euros hace que sí que pueda rivalizar en precio con muchos gama media y media-alta de precios cercanos, jugando su principal baza: ser un iPhone. Ahora bien, aunque en muchas ocasiones nos referimos al iPhone SE como el iPhone barato, ya lo dije al principio, no es un smartphone barato, sino «barato».

Con este cambio en el ciclo de vida del iPhone SE Apple nos dice claramente que pretende que el iPhone deje de ser algo tan exclusivo, que quiere acercarse a usuarios que desearían dar el salto al ecosistema de Apple pero que no se plantean invertir 800 o 900 euros en un smartphone. ¿Tendría sentido dar un paso más en este sentido?

De momento parece muy improbable, pero si miramos a medio plazo, ¿podría Apple mantener dos generaciones del iPhone SE a la venta de manera simultánea? Al fin y al cabo ya hacen algo parecido con el Apple Watch, del que actualmente podemos encontrar en la tienda los modelos Series 7, SE y, como opción más económica, el Series 3, que permite adentrarse en el ecosistema de los relojes inteligentes de Apple por tan solo 219 euros, frente a los 299 del Watch SE y los 429 del Series 7.

Un iPhone SE que rompiera, a la baja, la barrera de los 400 euros sería, con total probabilidad, un superventas. Es cierto, eso sí, que la marca iPhone perdería el halo de exclusividad que siempre la ha acompañado, pero dado lo consolidada que está ya su imagen de marca, dudo que esto afectara a sus ventas en la parte alta de la tabla (de precios). Y, sin embargo, atraería a muchos más usuarios que, de este modo, ya pondrían un primer pie en el enorme ecosistema de Apple.

Y esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es, no lo es en absoluto. No muchos lo recordarán, pero el boom del iPod supuso la toma de contacto de muchos usuarios con Apple. Y algo que sabe hacer muy bien Apple es atraerte una vez que has tomado contacto. En consecuencia, fueron muchos los usuarios que, tras el iPod, dieron el salto a Mac, o a iPhone, y terminaron instalados en el ecosistema de Apple. Un iPhone SE «barato» podría ser la herramienta para repetir el éxito del iPod, y no solo vender más smartphones que nunca, sino también atraer a una gran cantidad de posibles nuevos usuarios de sus dispositivos y servicios.