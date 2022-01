El próximo Apple iPhone SE estará disponible en el segundo trimestre de 2022, asegura en un nuevo informe el editor de Bloomberg y especialista en la firma de Cupertino, Mark Gurman. El terminal será presentado en un evento especial de primavera y estará acompañado de otros lanzamientos como el del tablet iPad Air 5 y un nuevo iMac de 27 pulgadas con SoC ARM bajo el programa silicon.

Este móvil seguirá la línea de los anteriores SE de Apple y será el más económico de la factoría de Cupertino. Su objetivo será el mismo de los anteriores, reforzar las ventas de iPhone entre los usuarios que quieren acceder por primera vez a la plataforma iOS, pero que no tienen presupuesto para los modelos regulares, con precios bastante más elevados.

Y no solo será el más barato, si no también el más pequeño, algo que gusta a una parte de usuarios por el gran manejo con una sola mano frente al aumento de tamaño de las pantallas que ha dejado a los móviles a las puertas de las dimensiones de un tablet

Apple iPhone SE 3

Confirmando informaciones anteriores que llegaron del canal de producción en Asia, desde Bloomberg apuestan por un cambio de diseño con base en los iPhone XR. Y es necesario para reducir el grosor y peso del terminal y especialmente los biseles de pantalla, hoy enormes e incomprensibles de mantener para cualquiera que no fuera Apple. Ello significa que eliminará definitivamente el botón de arranque frontal y el Touch ID a favor de un sensor de huellas dactilares montado en un lateral, un diseño bien conocido en muchas series de móviles Android.

No obstante, Apple mantendría el tamaño contenido de la serie (más cerca de las 5 que de las 6 pulgadas) con el fin de que el terminal se pudiera usar cómodamente con una sola mano. No se ha definido el tamaño de pantalla, aunque sí que su panel usará tecnología LCD, el único móvil de Apple que no usará OLED para mantener los precios bajos. No creemos que Apple incluya el sistema de reconocimiento facial, Face ID, por los mismos motivos.

En cuanto a su base de hardware se rumorea será responsabilidad del SoC A15 Bionic que motoriza los iPhone 13. Si se confirma, el móvil pequeño de Apple aumentaría notablemente su rendimiento de proceso y gráfico, y además, soportaría redes móviles 5G por primera vez en esta serie.

Aunque se mantendrá el precio contenido de modelos anteriores (sobre 399 dólares), ofrecerá versiones con mayor capacidad de almacenamiento por un precio superior. En todo caso, este Apple iPhone SE seguirá siendo el dispositivo más económico para los usuarios que quieren acceder al ecosistema iOS. Todos los indicios anteriores y actuales hablan de un lanzamiento en primavera en un evento especial donde también veremos los nuevos iPad Air 5 y un iMac de 27 pulgadas con procesador de Apple.