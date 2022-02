Lost Ark: ¿simulador de hacer cola?

Reconozco que pese a todo el hype que se ha generado alrededor de Lost Ark, no he terminado de sentirme atraído por la propuesta. Ojo, no es una crítica al juego ni mucho menos, lo poco que he visto me ha parecido muy interesante, creo que el planteamiento es chulo, y tengo algunas amistades que ya han estado a un paso de quedarse alguna que otra noche en vela sumergidos en su historia. Así, si tuviera más tiempo libre, quizá ya le habría dedicado unas cuantas horas, puede que no tanto por interés como por curiosidad.

Sea como fuere, y en gran parte debido a que como decía, un buen grupo de amigos se han volcado por completo con Lost Ark, ayer sábado decidí instalarlo y darle una oportunidad. ¿Quién sabe? Si todos ellos están tan enganchados, quizá merezca la pena dedicarle un par de horas o tres, para comprobar si realmente es tanto como parece, por la ingente cantidad de personas que lo están jugando (o que lo están intentando, al menos), o si por el contrario es solo una muestra más de lo que se puede conseguir con un buen marketing (que tengo la sensación de que no, honestamente).

¿Y cuál es mi opinión? Pues sinceramente, todavía no tengo una opinión sobre el juego. Bueno, corrijo, sí que tengo una opinión sobre el juego, pero no tiene que ver con su argumento, su desarrollo, su jugabilidad, sus gráficos ni nada por el estilo. No, mi opinión sobre Lost Ark tiene que ver con la infraestructura en la que se asienta, y sintiéndolo mucho, no se me ocurre en qué escenario podría darle una nota peor, pues la que le doy actualmente es aterradoramente negativa.

Por si todavía no lo conoces, Lost Ark es un juego de rol free to play, disponible en Steam, que se ubica en la intersección entre los MMO y los dungeon crawlers, una mezcla de WoW y Diablo, por entendernos. Y así formulada, la propuesta parece muy interesante, y lo que me cuentan las personas que ya lo han jugado es que la combinación es, en la práctica, tan interesante como lo parece en el plano teórico. Algo muy prometedor y que apunta a convertirlo en uno de esos robavidas de los que aparecen de tanto en cuanto.

Como cualquier otro juego online, Lost Ark depende de una infraestructura de servidores a los que se conectan todos los usuarios para poder jugar. Y recordemos que Lost Ark solo se puede jugar online, no cuenta con un modo local, con partidas en red local ni con la posibilidad de que los jugadores desplieguen sus propios servidores, como ocurre con Minecraft, por poner un ejemplo. Para jugar a Lost Ark dependes, sí o sí, de los servidores del juego.

Hace unos días se habilitó el acceso anticipado para aquellos usuarios que quisieran comprar un pack que, además de ciertas ventajas, permitía disfrutar del juego antes de su lanzamiento global en modo free to play y, por las crónicas de algunos jugadores, ya se produjeron algunos problemas de capacidad de los servidores. Sí, en la fase de acceso anticipado, con solo una pequeña fracción de los jugadores que estaban esperando su llegada en modo F2P, Lost Ark ya empezaba a tener problemas con su infraestructura.

Así, como ya era previsible, el día de su lanzamiento fue un auténtico disparate, y desde entonces la situación no ha mejorado. En estos dos días ya me he encontrado con varios canales de Twitch que han tenido que ajustar la hora a la que abrían directo a la cola de espera para acceder al juego, y en algunos de los servers de Discord en los que me encuentro un sinfín de comentarios sobre las eternas esperas (de horas) para poder acceder a un servidor, y eso cuando no se producen fallos durante la espera, o incluso cuando ni siquiera es posible unirse a la fila en espera de poder entrar.

La curiosidad ha sido más fuerte que yo, así que hoy he vuelto a intentarlo. Ilustro mis intentos con estas imágenes:

Durante la primera tanda de intentos, de unos 15 minutos, el cliente de Lost Ark era incapaz de conectarse al servidor. Solo podía aceptar, cerrar y volver a intentarlo más tarde. Pasada una hora y media o así, volví a intentarlo, y la única diferencia fue que cambiaba el texto del mensaje. Y hace algo más de un hora y media, por fin lo conseguí, ya podía hacer cola… detrás de otras 14.748 personas. Ahora, una hora y media después, mi número en la cola es el 4.585. Al menos va «rápido», sí, con un poco de suerte podré jugar un poco, si aún me quedan ganas, tras dos horas de espera.

Esto me ha recordado a los tiempos del boom de Among Us, en los que los servidores estaban totalmente saturados, y sus responsables tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para mejorar la infraestructura. Y ni en su peor momento, Among Us llegó a tener esperas tan largas como las de Lost Ark. Con una importante diferencia, Innersloth, creadores de Among Us, son un estudio realmente minúsculo, Lost Ark es un juego de Amazon.

Precisamente de Amazon, sí. Los responsables de AWS, una de las plataformas cloud más grandes del mundo, no parecen haber aprovisionado recursos adecuadamente para Lost Ark. Resulta paradójico, ¿verdad? Los responsables del juego han afirmado que están trabajando duro para solventar los problemas y que, lo antes posible, todos los usuarios puedan disfrutar del juego. Sin embargo, hasta que lo consigan, Lost Ark será, principalmente, un simulador de paciencia, y parece que muchos de los interesados en el juego empiezan a ver agotada la suya.

En mi caso, no termino de tener claro qué haré cuando termine la espera. Y es que todo esto de Lost Ark me ha recordado un poco a un chiste que me contaron cuando era niño:

Un grupo de varios gatos callejeros están en su guarida, cuando uno de ellos dice, –Chicos, ¿salimos a ligar?-. Varios gatos se animan, y el más pequeño del grupo pregunta, –¿Qué es ligar?-, a lo que uno de los mayores responde, –Ven con nosotros y ya lo verás, te va a gustar-.

Así, con la duda del más pequeño, el grupo de gatos sale de su guarida y se dirigen a un jardín cercano cuando, a mitad de camino, se encuentran con un perro enorme que empieza a correr tras ellos. Media hora después, gatos y perro corren sin freno alrededor de una casa, cuando el pequeño dice –Bueno, yo ligo un par de vueltas más y me vuelvo a casa, que estoy cansado-.

Pues eso, que yo juego media hora más al simulador de hacer cola y me iré a cenar y a ver una serie.

Y si tú estás en una situación parecida, recuerda que recientemente hemos publicado una completa y muy variada selección de juegos gratis para PC. Y sin las esperas de Lost Ark, son todo ventajas.