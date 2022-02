Wi-Fi 6 y compatibilidad: Tres cosas que debes saber

El estándar Wi-Fi 6 ha marcado un salto muy importante en el sector tecnológico. En este artículo ya te contamos seis ventajas que definen el valor que ofrece, pero soy consciente de que algunos usuarios, especialmente los menos avanzados, todavía tienen dudas sobre qué necesitan para poder aprovecharlo. Es normal ya que, al final, no toda la información que podemos encontrar al respecto es acertada, y tampoco termina de estar bien explicada.

Por ello, he decidido dar forma a este artículo, donde voy a compartir con vosotros tres claves centradas en el Wi-Fi 6 y en la compatibilidad de este nuevo estándar que os ayudarán a resolver vuestras dudas. Con todo, si al terminar de leerlo hay algo que no os ha quedado claro no os preocupéis, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y os ayudaremos a resolverlas.

1-Un router Wi-Fi 5 no podrá trabajar con Wi-Fi 6

Esto quiere decir que si tienes un smartphone compatible con dicho estándar, pero su router solo es compatible con Wi-Fi 5, no podrás aprovechar esa tecnología.

La regla general en este sentido es muy sencilla, y es que un router compatible con un estándar anterior no podrá trabajar mágicamente con el nuevo estándar, necesitaremos nuevo hardware para ello.

2.-No necesitas cambiar el router para disfrutar del Wi-Fi 6

Hemos dicho que necesitarás nuevo hardware para poder aprovechar este nuevo estándar, y es cierto, pero esto no significa que todo se limite al router. Algunas compañías ofrecen adaptadores que pueden recoger la señal de una red Wi-Fi 5 y convertirla en Wi-Fi 6.

Esta opción puede ser más económica, en algunos casos, que comprar un router nuevo compatible con Wi-Fi 6, pero debemos tener cuidado y asegurarnos de que será capaz de realizar un buen trabajo, ya que no todos adaptadores o convertidores ofrecen los mismos resultados.

3.-Tu dispositivo debe ser compatible con Wi-Fi 6

Con esto quiero decir que si intentas conectar, por ejemplo, un smartphone que solo cuenta con Wi-Fi 5 a una red Wi-Fi 6 no podrás, de la misma manera que tampoco puedes conectar un smartphone limitado a Wi-Fi 4 a una red Wi-Fi 5.

Sin embargo, sí que podrías conectar un smartphone compatible con Wi-Fi 6 a una red Wi-Fi 5, y un dispositivo Wi-Fi 5 a una red Wi-Fi 4. Es así de simple, la retrocompatibilidad es total, pero para utilizar un nuevo estándar necesitamos tanto un router como un dispositivo compatibles con ese nuevo estándar.

