Opera 84 es la nueva versión del navegador web que antaño liderara la innovación en su segmento, pero que actualmente parece mantenerse en un extraño limbo, ajeno a una competencia que no para de introducir novedades. De ahí que no le hagamos el caso que le hacíamos antes. Sin embargo, Opera 84 es un lanzamiento cuando menos curioso.

Lo es, porque basta echar un vistazo al anuncio oficial para arrancarse por bulerías con un pena, penita, pena acorde con tan triste presentación. Esa es además la tónica del navegador de un tiempo a esta parte, con excepciones. ¿Es la que nos ocupa una de esas excepciones? Vamos a verlo.

Lo primero a destacar de Opera 84 es que actualiza su base a Chromium 98, por lo que se pone al día con las tecnologías que cimientan el navegador, incluyen todo tipo de correcciones de estabilidad, mejoras de rendimiento y parches de seguridad… y alguna que otra novedad propia de Chromium que podrán adaptar -o no- sus derivados.

De estas últimas destaca a su vez el soporte de snap layouts de Windows 11, una función que permite ajustar las ventanas de manera automática en la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, pero que todavía no está muy extendida entre las aplicaciones de terceros. O así se deja entrever en la lista de cambios completa para Opera 84.

Con todo, la gran novedad de Opera 84, por no decir la única, es la «copia protegida, protección del copiado«… Llámalo como quieras. Se refiere a una medida de seguridad para con la copia de datos sensibles. Así lo explican:

«Cada vez que copias y pegas datos confidenciales, como un número de tarjeta de crédito o un identificador de cartera de criptomoneadas, corres el riesgo de que sea secuestrado y modificado por algunos actores malos que quieren que tu dinero caiga en sus cuentas.

Paste Protection te protege de esto. Cuando copia datos confidenciales en Opera, los datos se monitorean para detectar cambios durante algún tiempo o hasta que pegue lo copiado. Si una aplicación externa cambia los datos, se muestra una advertencia.»

No se trata de un ataque de lo más habitual, pero toda protección es bienvenida. En este caso Opera, además, no es una excepción, y es que a pesar de los importantes deslices que ha tenido no el navegador, sino la empresa detrás suyo, Opera Software, en los últimos años, fue el pionera en integrar protecciones adicionales tales como bloqueador de publicidad y rastreadores,