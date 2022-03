TikTok anuncia la llegada de los vídeos de hasta 10 minutos

Hace ya unos meses vimos como esta popular red social recibía su primera gran actualización, con la llegada del formato de vídeos de hasta tres minutos de largo. Sin embargo, parece que las miras de TikTok van más allá, ya que tras su último teaser, la compañía ha confirmado que permitirá a los usuarios cargar videos de hasta 10 minutos de duración, doblando así la duración del último formato testeado.

Sin embargo, a diferencia del primer formato aumentado, en esta ocasión los usuarios no parecen estar tan a favor de esta integración, habiendo mostrado ya su descontento e incluso rechazo en otras redes. Aunque está claro que el si la red social está optando por este formato de larga duración tras las primeras pruebas con el formato de 5 minutos, es porque existe una parte relevante de usuarios que sí está interesada en estos formatos.

Y es que aunque TikTok se creó a partir de videos cortos y virales, sin duda ha encontrado su evolución en los sketches o vídeos cortos de formatos ligeramente más largos. Y es que la popularidad de la red social es cada vez mayor, buscando captar y fidelizar a la mayor cantidad de nuevos usuarios, que a su vez, provocan la llegada de nuevos creadores de contenido.

Tal y informó Wired la semana pasada, «TikTok se ha subido a la ola de la popularidad, pero para aumentar sus ingresos de manera sostenible, necesita videos más largos, que atraigan más atención y les permitan vender más anuncios«.

TikTok would like creators to move their vlogs from YouTube to TikTok but without the added benefit — 60/40 ad revenue split for some — that comes from YouTube.

TikTok’s a threat to YouTube’s overall usage time, but is nowhere near competitive when it comes to creator incentive https://t.co/B0NJUMKr6Z

— julia alexander (@loudmouthjulia) February 28, 2022