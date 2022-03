ATX V3: cómo serán las fuentes de la próxima generación

Si con el salto de la generación anterior a la actual ya vimos un gran cambio, lo que vendrá de la mano de ATX V3 no se quedará corto en comparación, y es que las tarjetas gráficas PCIe Gen. 5 prometen ofrecer unas capacidades de cómputo desmesuradas, pero a cambio de recibir una considerable señal eléctrica. Ya te adelantamos hace unos meses que su alimentación dependerá del conector 12VHPWR, nuevo formato que sustituirá a los empleados actualmente.

Y hoy confirmamos, gracias a un mensaje del popular filtrador @momom_us , que cable y conector de ATX V3, y por lo tanto responsable de alimentación de las futuras tarjetas gráficas PCIe Gen.5, admitirá hasta 600 vatios de potencia en su configuración completa. Además, también podrá trabajar en modos de 450, 300 y 150 vatios, según documentación de definición del estándar ATX V3 que, afirma momom_us, habría salido de Intel.

Como podemos ver en uno de los documentos filtrados, si se ha adoptado la configuración de máxima potencia, la GPU recibirá una señal inicial de 375 vatios, que según las necesidades del adaptador gráfico podrán escalar hasta los 600 vatios en caso de ser necesario Conb los otros tres escalones, ATX V3 ofrecería opciones de consumo más ajustadas, para aquellas tarjetas que empleen 12VHPWR para recibir su suministro eléctrico desde la fuente de alimentación.

Como ya esperábamos, este conector no será compatible con los ya existentes en la actualidad, y no solo por su diseño físico, sino porque además ha sido diseñado para soportar una mayor potencia eléctrica, por lo que debe ser capaz de resistir adecuadamente una mayor temperatura. No obstante, y al igual que hemos visto en casos anteriores, podemos esperar que algunos fabricantes ofrezcan adaptadores que permitan establecer un puente entre dispositivos adaptados a ATX V3 y aquellos que recurren a otros formatos anteriores, como los actuales de ocho pines.

En cuanto a su diseño, y como ya te adelantamos, 12VHPWR contará con doce pines para el fluido eléctrico, acompañados de otros cuatro que se responsabilizarán de la gestión de dicho flujo.

Todo apunta, por lo tanto a que ATX V3 regirá la conectividad eléctrica de la próxima generación de adaptadores gráficos, que llegarán dispuestos a sacarle el máximo partido a las prestaciones de PCIe Gen. 5, aunque seguimos a la espera de noticias de NVIDIA, ya que desde hace algún tiempo se rumorea que su tope de gama de la generación actual, la esperada GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition, podría marcar el debut de esta nueva especificación dentro de la generación actual.