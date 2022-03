Razer Huntsman Mini Analog: esencia en un frasco pequeño

Dice el refranero que el buen perfume se vende en frasco pequeño, y este Razer Huntsman Mini Analog podría ser una representación bastante acertada, puesto que pese a su reducido tamaño, nos encontraríamos frente a un tope de gama en prestaciones, que incorpora algunos avances tecnológicos de lo más interesantes, y que permiten obtener una experiencia de juego de lo más personalizada para los gustos de cada usuario.

Como su propio nombre indica, este Huntsman Mini Analog es un teclado del tipo 60%, es decir, que su tamaño es, aproximadamente, el 60% del de un teclado completo. Si no conoces este tipo de teclados, debes saber que esto se consigue… sí, lo has imaginado bien, eliminando las teclas que sus usuarios consideran prescindibles, lo que incluye desde el teclado numérico hasta las teclas de función, suprimir, etcétera. Estas carencias se suplen con combinaciones de teclas que cumplen las funciones de aquellas que no han sido incluidas. El resultado es un teclado muy pequeño, que se ajusta a cualquier espacio y que resulta muy, muy cómodo emplear.

Entrando ya en este Razer Huntsman Mini Analog, hablamos de un teclado con switches óptico-analógicos, en palabras de la propia compañía. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que una tecla puede tener varias funciones distintas, que serán invocadas en base a la profundidad de la pulsación. Este sistema, claro, requerirá de un entrenamiento previo, pero como contrapartida permite dotar al teclado de muchas más funciones, todas al alcance de una pulsación, y totalmente personalizadas.

Con esto, nos queda claro que, en principio, el Huntsman Mini Analog es un teclado diseñado para gamers. No obstante, se me ocurren otros muchos ámbitos en los que esta tecnología de asignación de múltiples funciones a una misma tecla podría tener un gran encaje. Por ejemplo, en entornos de edición de vídeo, en los que hasta los teclados de mayor tamaño necesitan el suplemento de los atajos de dos o más teclas, una herramienta como ésta, con una configuración a la medida de las necesidades de ese entorno, podría suponer una enorme mejora.

Como ya es habitual en los teclados de Razer, y con más razón que nunca en este Huntsman Mini Analog, podremos configurar hasta cinco perfiles de uso distintos, de modo que las múltiples funciones de cada tecla se adapten a los diferentes juegos (u otros usos) que le estés dando en cada momento.

De momento el Razer Huntsman Mini Analog solo está a la venta en Estados Unidos, y su precio es de 149,99 dólares.

Más información: Razer