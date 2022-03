Microsoft sigue trabajando en cambios importantes que, tarde o temprano, acabarán llegando a Windows 11. Algunos de esos cambios ya los hemos ido viendo en noticias anteriores, como por ejemplo su objetivo de conseguir una integración total con los smartphones Android, la marca de agua que nos recordará que no cumplimos los requisitos de dicho sistema operativo y otros que tocamos de forma general en este artículo.

Obviamente, no todos los cambios que prepara Microsoft tendrán el mismo impacto en los usuarios de Windows 11, y lógicamente tampoco han tenido la misma aceptación, pero uno de los que más revuelo ha generado ha llegado al canal insider con la build Windows 11 Insider Preview Build 22567, que introduce un ajuste en la sección dedicada a nuestra cuenta de Microsoft donde podremos introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito.

Sé lo que estáis pensando, ¿significa esto que voy a tener que realizar algún pago? En absoluto, Microsoft ya dejó claro que las actualizaciones de Windows 11 serán totalmente gratuitas, como lo han sido todas las que han llegado a Windows 10, así que no tendremos nada de lo que preocuparnos. Este cambio es un ajuste con el que el gigante de Redmond busca centralizar, a través de la cuenta Microsoft del usuario, los pagos de los diferentes servicios que ofrece, como por ejemplo Office 365 o el PC Game Pass, entre otros.

Windows 11 se convierte en una plataforma de compras

Aunque la integración de esa opción para introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito en Windows 11 no supone, a priori, un problema, ya que solo se utilizará para el pago de servicios específicos y bajo un proceso de pago seguro, esto representa un cambio muy importante en dicho sistema operativo, ya que pasa a ser también una plataforma de pago con la que podremos realizar compras online, y mantener las suscripciones a diferentes servicios.

Así, por ejemplo, si estamos suscritos a un servicio concreto y este está a punto de realizar un cargo, pero tenemos una tarjeta de crédito vinculada a Windows 11 que ya no es válida (ha caducado, por ejemplo), este podría enviarnos una alerta para que seamos conscientes de este problema, y para que le pongamos solución cuanto antes, evitando así que no podamos seguir utilizando dicho servicio. Útil, sin duda, aunque entiendo que a más de uno esta idea le generará cierto rechazo.

Por otro lado, Microsoft también ha introducido Smart App Control, una aplicación que se describe como una nueva característica de seguridad que bloquea aplicaciones potencialmente peligrosas, o de confianza dudosa. Puede ser una herramienta muy útil, siempre que los falsos positivos no se conviertan en un problema. En base a lo que he podido leer, está claro que esta aplicación se encuentra todavía en una etapa muy temprana, y que Microsoft vigilará de cerca su comportamiento para valorar si realmente es efectiva, o si por el contrario puede acabar dando más problemas que otra cosa. No sabemos cuándo podrían llegar estas nuevas características al canal general, y es importante tener presente que puede que alguna se quede por el camino.