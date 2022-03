El gaming se alinea con Ucrania con vetos a Rusia

En los últimos días estamos viendo una enorme cantidad de reacciones al conflicto Ucrania-Rusia, y como no podía ser de otra manera, el mundo del gaming tampoco ha querido quedarse con los brazos cruzados, y en consecuencia ya hemos visto varios movimientos de diversas compañías que han decidido establecer vetos a Rusia, que según los casos van desde la eliminación de contenido relacionado con Rusia hasta abandonar dicho mercado.

Una de las primeras reacciones del mundo gaming, y que reconozco que me puso la piel de gallina, fue la de 11 bit studios, los creadores de This War of Mine, una joya que refleja a la perfección lo que significa una guerra para la población civil, y que en respuesta inmediata a la agresión rusa a Ucrania, anunció que el 100% de lo recaudado por la venta tanto del juego como de los DLCs iría íntegramente destinado a la Cruz Roja Ucraniana.

Otra de las reacciones que también tuvieron lugar durante los primeros días fue la de Bungie, estudio recientemente adquirido por Sony y que donó el 100% de lo recaudado durante varios días con su acción Game2Give. Crytek, por su parte, emitió un comunicado condenando los hechos y lamentando la situación, si bien no ha adoptado ninguna acción concreta al respecto.

Una reacción muy esperada, ésta por razones obvias, era la de GSC Game World, estudio responsable de títulos como Cossacks 3 o S.T.A.L.K.E.R, y que como seguramente ya sabrás, se encuentra en Ucrania. En este caso, aunque no han tomado medidas como destinar fondos, sí que han pedido al mundo del gaming que apoye a Ucrania, tanto con acciones como las que veremos a continuación, como mediante las organizaciones no gubernamentales que se encuentran actualmente en el país.

Una reacción bastante destacable, esta en dos tiempos, es la de CD Projekt Red. Y es que a las pocas horas de producirse el ataque ruso, este estudio anunció sus planes de donar un millón de zotlys polacos, algo más de 200.000 euros, a una ONG polaca que está colaborando con la población ucraniana en el conflicto. Además, hoy mismo han anunciado que cesan las ventas de tanto de sus juegos como de su plataforma, GOG, tanto en Rusia como en Bielorrusia.

A este movimiento también se ha sumado Bloober Team, estudio especializado en juegos de terror y que el año pasado publico el exitoso The Medium, y que también extiende su veto no solo a Rusia, sino también a Bielorrusia. Así, es de esperar que más estudios y distribuidoras decidan sumarse durante las próximas horas a estas acciones, mostrando así el claro posicionamiento de la comunidad de gaming frente a la agresión rusa.

Por otra parte, en una medida más simbólica que otra cosa, EA ha eliminado los equipos rusos de sus títulos FIFA 22 y NHL 22, una medida que parece claramente dirigida a agitar al mundo del gaming en Rusia, en busca de una reacción por parte del mismo frente a las acciones que están llevando a cabo sus gobernantes.

Ahora bien, hay algo que está soliviantando más los ánimos dentro de las fronteras rusas en el mundo del gaming, y es que según afirman algunos desarrolladores del país, Steam no estaría realizando los pagos correspondientes a las ventas de los juegos que han publicado en la tienda. Esto, claro, podría deberse a la expulsión de SWIFT de varias entidades bancarias rusas, De ser así, Valve no podría realizar las transferencias de pago a dichos desarrolladores.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022