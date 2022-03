Intel podría impulsar la adopción de DDR5 con Raptor Lake

Vivimos un tiempo en el que DDR5 va ganando espacio, pero la presencia de DDR4 sigue siendo abrumadoramente mayoritaria, y puede que Intel tenga en sus planes acelerar la adopción del nuevo estándar, según podemos leer en TechPowerUp. Y para tal fin, según afirma dicho texto, la tecnológica estaría trabajando para que los fabricantes de placas base de la serie 700 para su próxima generación de procesadores, Raptor Lake, opten mayoritariamente por DDR5.

Esto no es algo que deba sorprendernos, en realidad, pues ya previamente al lanzamiento oficial de Alder Lake, se especuló con esta posibilidad, si bien la poca y cara oferta de memoria DDR5 en aquel momento, debió actuar como freno para los planes de Intel, que habría decidido demorar este movimiento hasta la decimotercera generación de Intel Core.

En la situación actual, la disponibilidad de memoria DDR5 es bastante más amplia que la de cuando se produjo el lanzamiento de la duodécima generación, si bien sus precios siguen siendo sustancialmente más altos que los de la memoria DDR4. No obstante, cabe esperar que cualquier movimiento dirigido a acelerar su adopción se traduzca en un incremento en la oferta de la misma, que a su vez tenga como consecuencia una cierta bajada de los precios. Y tiene sentido que esos sean, precisamente, los planes de Intel.

No obstante, aunque la compañía quiera forzar la adopción de DDR5, esto no significa que no vaya a ser posible emplear una combinación de Raptor Lake y memoria DDR4, que seguirá siendo plenamente soportada por los procesadores de Intel, salvo muy mayúscula sorpresa. Así, ahora la pelota está en el tejado de los fabricantes de placas base, que tendrán que valorar si seguir las recomendaciones de Intel en este sentido o, por el contrario, si responder a la presencia masiva de memoria DDR4 en el mercado ofreciendo placas de última generación que empleen esta última.

Puede parecer un poco pronto todavía para esto, pero en realidad debemos tener en cuenta que el trabajo de diseño, desarrollo y producción de las placas que llegarán para dar soporte a Raptor Lake es un trabajo de meses, por lo que los equipos de ingeniería de estas empresas ya deben llevar un tiempo trabajando en ello. Así, probablemente estas empresas, al igual que Intel, estarán trabajando con predicciones sobre cuál será la situación del mercado de la memoria RAM para finales de este año, cuando empiecen a llegar los primeros procesadores Intel Core-i n13xxx.

Si que parece, no obstante, que ensamblar tu propio PC saldrá un poco más caro en lo referido a la memoria. No obstante, la corrección de los precios de las tarjetas gráficas y otros componentes seguramente compensarán ese incremento, y además la diferencia en el rendimiento del sistema hará que sea un salto que merezca la pena.