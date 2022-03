Solo han pasado horas desde la llegada de Shadow Warrior 3, y GeForce NOW ya permite disfrutar de este nuevo título al que, al menos de momento, la única pega que le han sacado algunos usuarios es que es demasiado corto (ya vendrán las expansiones, seguro), puesto que por lo demás, mantendría todas las virtudes de sus predecesores, tanto en lo referido a su ritmo y jugabilidad, como a su particular sentido del humor, que ya es una seña de identidad de la casa.

La plataforma de juego en la nube de NVIDIA proporciona a los jugadores la posibilidad de disfrutar de sus juegos con una configuración gráfica avanzada aunque sus dispositivos no cuenten con el hardware que sería necesario para ello. Los requisitos técnicos de GeForce NOW son verdaderamente bajos, ya que toda la carga de trabajo recae sobre los servidores del servicio, que en su versión más premium, GeForce Now RTX 3080, podrán disfrutar de Shadow Warrior 3 con resolución 1.440P a 120 cuadros por segundo, sin que sus ordenadores tengan que hacer el más mínimo esfuerzo,

Pero Shadow Warrior no es el único juego que ha llegado este jueves a GeForce NOW. Como ya sabrás, desde hace tiempo este día de la semana es el elegido por NVIDIA para sumar nuevos títulos a su servicio, y esta es la lista de esta semana:

ELEX II (Steam)

FAR: Changing Tides (Steam)

Shadow Warrior 3 (Steam)

AWAY: The Survival Series (Epic Games Store)

Labyrinthine Dreams (Steam)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam)

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam)

The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)

Ocho títulos que suponen la primera ampliación del catálogo de GeForce NOW de este mes de marzo. Pero esto es solo el principio, NVIDIA ha hecho pública la lista de los títulos que se sumarán a la plataforma a lo largo de este mes, y como puedes comprobar su crecimiento no cesa:

Buccaneers! (Steam, 7/03/22)

Ironsmith Medieval Simulator (Steam, 9/03/22)

Distant Worlds 2 (Steam, 10/03/22)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (Steam, 17/03/22)

The Settlers (Ubisoft Connect, 17/03/22)

Syberia: The World Before (Steam y Epic Games Store, 18/03/22)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam, 24/03/22)

Turbo Sloths (Steam, 30/03/22)

Blood West (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Conan Chop Chop (Steam)

Dread Hunger (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Hundred Days – Winemaking Simulator (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

Martha is Dead (Steam y Epic Games Store)

Power to the People (Steam)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

Como ya te contamos, recientemente GeForce NOW celebró sus dos primeros años superando los 1.500 títulos compatibles, y con este ritmo de crecimiento seguro que no tardaremos demasiado tiempo en llegar a los 2.000.