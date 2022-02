GeForce NOW suma hoy 10 nuevos títulos compatibles

NVIDIA mantiene una envidiable constancia en lo referido a GeForce NOW, su servicio de juego en la nube, que desde hace ya bastante tiempo suma nuevos títulos compatibles cada jueves, haciendo de este modo que cada vez sean más los jugadores que pueden disfrutar de sus títulos favoritos en configuraciones de lo más exigentes, pese a que sus ordenadores (u otros medios, pues el servicio también es accesible a través del navegador) no cuenten con el hardware que sería necesario para poder mover dichos juegos en modo local.

Para quienes todavía no lo conozcan, GeForce NOW nos ofrece un servicio de juego en la nube, es decir, que los juegos se ejecutan en los servidores de NVIDIA, y la sesión de juego es transmitida a nuestro dispositivo a través de Internet. Es necesario, claro, contar con una conexión a la red rápida, pero si te preocupa el lag, en vez de darte los datos que facilita la compañía al respecto te compartiré mi experiencia personal, y se reduce a que títulos realmente exigentes, y en modos gráficos bastante intensivos, responden con la misma rapidez que si se estuvieran ejecutando en mi PC. No termino de entender cómo lo han logrado, pero es impresionante.

A diferencia de otros servicios de juego en la nube, GeForce NOW no te da acceso a una colección de juegos como las que puedes encontrar en Xbox Game Pass o Google Stadia Pro. En su lugar, lo que hace es ofrecerte acceso a tus propios juegos (debes conectar el servicio con tus tiendas de juegos), siempre que estén en su catálogo, para que puedas jugarlos en la nube. De esta manera, no debes adaptarte al catálogo del servicio, sino que este crece continuamente para adaptarse mejor a tu colección de juegos.

GeForce NOW cuenta con tres niveles de suscripción: gratuita, prioritaria y RTX 3080. El primero, como su propio nombre indica, es gratuito y, si bien no ofrece la calidad gráfica de los niveles superiores y cuenta con algunas limitaciones, es una opción ideal tanto para aquellos que solo piensan emplearlo de forma casual, como para quienes desean tener una primera toma de contacto con el servicio para comprobar qué ofrece exactamente.

La suscripción prioritaria ya permite empezar a exprimir el jugo de los servidores de NVIDIA, con funciones como el trazado de rayos y resolución FullHD a hasta 60 frames por segundo. Y el tope de gama lo encontramos en GeForce NOW RTX 3080, en el que dispondremos, remotamente, de las prestaciones de un PC de última generación con una GeForce RTX 3080, que nos permitirá dar el salto hasta 1440p (4K si accedemos desde una NVIDIA Shield) a 120 fps.

GeForce NOW: nuevos títulos

Esta es la lista de los 10 juegos que se suman a partir de hoy al catálogo de títulos compatibles con GeForce NOW:

Con estos nuevos títulos, GeForce NOW ya es compatible con más de 1.500 juegos, que como puedes comprobar al revisar dicha lista, abarcan desde grandes triple A hasta juegos de alcance más modesto pero que también han logrado atraer a una buena comunidad de jugadores.

Adicionalmente, los usuarios del servicio también podrán acceder a la nueva temporada de Apex Legends y al DLC «Joseph: Collapse» de Far Cry 6, además de disfrutar, en el contexto del segundo aniversario del servicio, de contenidos exclusivos, como dos aspectos únicos en el juego Eternal Run: “Military Doctor” para Cathy y una skin para Silvia inspirada en GeForce NOW.