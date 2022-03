Rusia bloquea el acceso a Twitter

Junto con el aluvión de medidas que están tomando grandes compañías como Apple, Google o Microsoft, entre muchas otras, se está sumando ahora una nueva represión a través de las redes sociales como Snapchat, Facebook o Twitter, que han comenzado a cancelar la emisión de anuncios dentro de Rusia, así como la monetización de todos los anunciantes rusos en todo el mundo.

Una medida que, en el caso de esta última red social, parece haber sido «evitada» por Rusia al anticipar este movimiento con el bloqueo del acceso a Twitter para una gran parte de su población. Según han informado desde Interfax, el regulador ruso Roskomnadzor dijo que estaba cumpliendo con una solicitud del 24 de febrero del Fiscal General de Rusia.

La compañía había confirmado previamente que su servicio estaba «restringido para algunas personas en Rusia» y hubo informes generalizados de estrangulamiento. Ahora, parece que Rusia está buscando hacer que Twitter sea completamente inaccesible, tal como lo ha hecho con Facebook . Twitter dijo a principios de esta semana que etiquetaría todos los tuits con enlaces a los medios de comunicación estatales rusos, ya que las empresas de redes sociales se han apresurado a limitar la influencia de RT y Sputnik .

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 26, 2022