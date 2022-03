HBO Max y Discovery+ se fusionarán en un único servicio de una forma que todavía está por concretar, pero que según se ha adelantado, se hará bajo un mismo techo, aglutinando ambas ofertas de contenidos para que la propuesta sea lo más interesante posible para el consumidor.

A qué viene este movimiento se entiende por la adquisición de WarnerMedia por parte de Discovery y no al revés, como podría parecer a priori. Ha sido Discovery la que ha comprado WarnerMedia al gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T por 43.000 millones de dólares en un acuerdo que sigue pendiente de cierre, pero que se da por hecho.

Así, Discovery no solo pasará a ser la propietaria de HBO Max, sino de todo el conglomerado de firmas que se mantenía bajo el ala de WarnerMedia, incluyendo HBO Max, pero también TNT, Cartoon Network, DC Comics y CNN, además de Warner Bros. De esta manera, Discovery Communications, Inc., compañía conocida por sus canales de telerrealidad como Discovery Channel, Travel Channel, Food Network y un largo etcétera, da una vuelta de tuerca a su oferta.

El acuerdo de compra se dio a conocer a mediados del año pasado, pero no será efectivo hasta mediados del presente, a la espera de que las autoridades reguladoras, una vez los accionistas han concedido, hagan lo propio. No obstante, no se espera que el movimiento tenga otro fin que el de completar la adquisición.

La cuestión de fondo es qué será de todo lo que tiene WarnerMedia y de su suerte bajo una compañía cuyo único producto es el reality en muy diversas formas, aunque no parece probable tampoco que gastarse tanto dinero en una adquisición que incluye nombres históricos como el de Warner, todo un hogar del séptimo arte que el año que viene cumplirá cien años desde su fundación.

La cuestión de forma, sin embargo, está más clara, de acuerdo a las declaraciones de Gunnar Wiedenfels, director financiero de Discovery: «Uno de los elementos más importantes aquí es que creemos en un producto combinado en lugar de un paquete… Creemos que la amplitud y profundidad de esta oferta de contenido será una propuesta de valor fenomenal para el consumidor«.

De tal modo que lo que muchos se preguntan ahora es si esa fusión se hará bajo el tejado de Discovery o, con más probabilidad, de HBO Max. En ambos casos se cuenta con plataformas de vídeo bajo demanda extendidas por casi todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, la suscripción de HBO Max cuesta 8,99 euros al mes, mientas que la de Discovery+ baja hasta los 3,99 euros al mes.

¿Subirá el precio de suscripción, una vez concretada la plataforma resultante de la fusión? Es algo que también se plantea, aunque faltan muchos datos por saber. Discovery ya tiene canales en abierto en España donde va sacando producciones suyas; hay quien se agarró rápidamente a la oferta de estreno de HBO Max con un descuento del 50% para siempre, esto es, 4,49 euros al mes, y solo el cierre de la actual HBO Max podría terminar con ella…