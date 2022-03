El estudio español Tequila Works pasa a ser parte de Tencent

El reconocido estudio madrileño Tequila Works, responsable de títulos como Rime, Gylt o The Sexy Brutale, entre otros, ha anunciado que el gigante chino Tencent ha pasado a convertirse en su accionista mayoritario. Y es que además de los grandes trabajos y la profesionalidad demostrada anteriormente, este estudio ha cobrado mayor protagonismo recientemente al ser los encargados de Song of Nunu: A League of Legends Story, la próxima aventura de exploración, plataformas y acción desarrollada en el universo de League of Legends.

De hecho, todo apunta a que este ha sido uno de los motivos principales de la adquisición del estudio español, siendo Tencent la actual dueña de Riot Games. Aunque sin duda no se le puede quitar nada de mérito a estos emprendedores.

«Durante 12 años, los equipos de Tequila Works han creado con pasión títulos de alta calidad que irradian nuestra sensibilidad personal, pero hay un límite de cuánto puedes crecer por ti mismo«, explica Raúl Rubio, CEO del estudio, en el comunicado oficial publicado en su blog. «Son un socio que puede apreciar el valor del mejor talento creativo con la originalidad como bandera. Uno que respeta nuestra independencia y libertad creativa. Esta asociación nos permitirá centrarnos en llevar más allá las IP originales por las que somos conocidos y crear las mejores experiencias con las que podamos soñar«.

Tequila Works welcomes Tencent as a majority investor.https://t.co/AZSv8o3T24 — Tequila Works | Song of Nunu ❄️ (@TequilaWorks) March 15, 2022

Así pues, este movimiento consolida todavía más la reciente apuesta de Tencent hacia el sector del videojuego, una industria en la que parece estar centrando sus últimos movimientos e inversiones, con la inversión en más de 100 compañías de videojuegos sólo durante 2021. De hecho, a finales del mes pasado el gigante tecnológico anunció la adquisición de 1C Entertainment e Inflexion Games, dos estudios que se suman a Turtle Rock Studios (Back 4 Blood) tras su adquisición a finales del año pasado, o el primer movimiento como accionista mayoritario de Bloober Team (The Medium).