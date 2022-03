Instagram empieza a ofrecer controles parentales

Diría que esperamos los controles parentales en Instagram desde hace algo más de tres meses, que es cuando fueron anunciados por la compañía. Pero en tal caso estaría mintiendo, pues en realidad es una espera que viene de mucho, mucho más lejos, de cuando el servicio empezó a popularizarse entre los más jóvenes, y más aún cuando se empezaron a revelar los más que nocivos efectos que tiene precisamente entre esa audiencia, y como la compañía, pese a saberlo, no solo no había movido un dedo para solucionarlo, sino que incluso estaba trabajando en un Instagram para niños.

Dicho de otra manera, no me parece en absoluto que sea casual que Instagram anunciara que estaba trabajando para llevar el control parental al servicio, solo unas semanas después de que se supiera que su director, Adam Mosseri, tendría que declarar ante un panel del Senado de Estados Unidos. Quizá me paso de suspicaz, no lo sé, pero cuando yo era niño no existía Instagram, así que uno de mis entretenimientos favoritos eran aquellos pasatiempos de unir los punto numerados. Supongo que lo de ir uniendo puntos es algo que me gusta desde la infancia.

Sea como fuere, la buena noticia es que por fin, varios meses después de anunciar que estaban trabajando en ello, hoy podemos leer en su blog que Instagram presenta Family Center, un espacio unificado en el que los padres podrán llevar cierto control sobre lo que hacen sus hijos en Instagram, así como tener acceso a información útil sobre cómo actuar en lo muy diversos casos que se pueden presentar al emplear la herramienta.

La implementación de las medidas de control parental de Instagram, no obstante, se va a llevar de manera progresiva. En su debut, de momento solo estará disponible en Estados Unidos, si bien las intenciones de la compañía son las de llegar a otras muchas geografías en un plazo de meses. Y lo mismo ocurre con sus funciones, que irán añadiéndose con el paso del tiempo.

En esta primera fase, los padres podrán ver ver cuánto tiempo pasan sus hijos adolescentes en Instagram, establecer límites de tiempo, recibir notificaciones cuando denuncian a otro usuario o una publicación dañina, y ver y recibir actualizaciones sobre qué cuentas siguen y qué cuentas los siguen. Con este primer bloque, sin duda, Instagram da un muy buen paso en la dirección correcta. Ahora bien, como todo primer paso, debe encontrar continuidad en el tiempo, con más avances en este sentido.

A ese respecto, y según podemos leer en el blog, en la próxima actualización Instagram permitirá a los padres seleccionar en qué franjas horarias podrán y no podrán acceder los menores a la red social, y además solventará una importante limitación de esta versión inicial, al permitir que más de una persona supervise la actividad del menor, algo que en este momento, y por lo que podemos leer, no es posible.

De momento, como indicaba antes, Family Center está empezando a implantarse. Así, de momento los menores tendrán que iniciar la función de supervisión parental de Instagram desde la app para Android o iOS (al menos de momento no se puede hacer desde la interfaz web de Instagram), y será a partir de junio, cuando ya se hayan producido estas «altas» en el sistema de control parental, cuando los padres podrán iniciar ya el proceso de supervisión de las actividades de sus hijos. Curiosamente, y para bien, esto sí que podrá llevarse a cabo desde PC.

Dado que Instagram tiene las fechas de nacimiento de los usuarios, en el momento en el que los menores dejen de serlo por alcanzar la mayoría de edad, sus cuentas saldrán automáticamente de Family Center, y los padres ya no podrán supervisar ni limitar sus actividades con este sistema, algo que también me parece adecuado, puesto que en el momento en el que pasan a ser mayores de edad, la plataforma debe poner en valor su privacidad.

Ya lo comentaba al principio, pienso que las razones por las que Instagram ha pisado el acelerador en este punto están claramente relacionadas con la enorme crisis de reputación que experimentó el servicio el año pasado. No obstante, eso no me impide reconocer que, en este punto, están haciendo las cosas bien, o al menos eso parece. Esperemos ver más avances en este sentido, y poder celebrar que, en vez de en un Instagram para niños, Meta se preocupa por hacer un Instagram sano para todo el mundo.