De igual manera que ya ocurrió hace un par de décadas, pero por suerte con alguna mejor fortuna y recursos, parece que la nueva moda de Hollywood pasa por la adaptación de algunos videojuegos a la gran pantalla. Y es que tras éxitos como Pokémon, Sonic, Lara Croft o Uncharted, ahora llega el turno de otros títulos más pequeños pero sin duda muy prometedores como A Plague Tale: Innocence.

Así lo ha adelantado desde el sitio web francés Allocine, quienes compartieron que algunos estudios de producción estadounidenses interesados ​​en el proyecto fueron rechazados a favor de mantener las cosas cerca de la propia desarrolladora del juego, Asobo Studio, optando por la productora local Merlin Productions.

👱‍♀️🧒🔥🐀 It’s official! I’m honored to work on the adaptation as a TV series of @APlagueTale. Thank you to @AsoboStudio and @Focus_entmt for their trust. I can’t wait to bring Amicia and Hugo’s journey to the screen! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale #Mediawan #MerlinProd

— Mathieu Turi (@MathieuTURI) March 17, 2022