Si bien el éxito de Fortnite o Call of Duty resulta innegable, no se trata de los únicos battle royale que gozan de una buena comunidad de jugadores y contenidos. Y es que EA acaba de anunciar la apertura para la pre-inscripción a Apex Legends Mobile, la próxima adaptación de su juego para móviles Android e iOS esperada apara este 2022.

Sin embargo, aunque Apex Legends y Apex Legends Mobile han sido concebidos bajo un mismo modelo de juego, estarán desarrollados en servidores independientes. Esto significa que no contaremos con ningún tipo de juego cruzado, sino que se trata de una experiencia completamente independiente, así como unos controles, contenidos, funciones sociales y modos de juego diseñados y optimizados para móviles.

Get ready to be legendary with Apex Legends Mobile. New events. New limited-time modes. New trailer featuring high-octane, squad-based action.

Pre-register: https://t.co/IB2byHHKrZ

Learn more: https://t.co/nE0R4Nixtv pic.twitter.com/86lUZmtyBW

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) March 17, 2022