El AnalistaDeBits ha publicado una comparativa en vídeo de Grand Theft Auto V en su versión para la nueva generación, y en ella muestra cómo luce y cómo funciona el juego en PS5 y Xbox Series X-Series S. También se ha añadido la versión para PC, pero esta no ha sido actualizada con un parche de nueva generación, ni se le ha añadido ningún mod, así que se trata del juego original de 2015.

Grand Theft Auto V en su versión de nueva generación funciona con tres modos diferentes en PS5 y Xbox Series X, pero solo tiene dos modos en Xbox Series S. A continuación, os dejo un desglose completo con los modos disponibles en cada consola para que tengáis una idea clara de lo que podéis esperar en cada plataforma:

En PS5 tenemos el modo fidelidad, que funciona a 4K y 30 FPS, el modo rendimiento, que trabaja en 1440p y 60 FPS, y el modo RT rendimiento, que se mueve en 1440p dinámicos con trazado de rayos y 60 FPS.

En Xbox Series X están disponibles los mismos modos que en PS5, trabajan exactamente igual, sin cambios de ningún tipo.

En Xbox Series S hay dos modos, el modo fidelidad que renderiza a 1440p y mantiene 30 FPS, y el modo rendimiento, que renderiza en 1080p y mantiene 60 FPS.

Grand Theft Auto V Next Gen funciona mejor en PS5

Al menos eso es lo que se desprende del vídeo, ya que ofrece un rendimiento más consistente que Xbox Series X. La versión de la consola de Sony también ha reducido más los tiempos de carga de la pantalla de inicio, aunque en general la calidad gráfica que ofrecen ambas consolas es prácticamente idéntica, tanto en texturizado como en distancia de visión y efectos.

Xbox Series S ofrece una calidad gráfica ligeramente inferior, que se deja notar sobre todo en las sombras, y también trabaja en resoluciones inferiores como hemos visto al hablar de cada uno de sus modos. No tiene ningún modo con trazado de rayos porque, al final, dicha tecnología representa una exigencia demasiado grande para su GPU.

En el modo fidelidad, la calidad gráfica que presenta Grand Theft Auto V Next Gen es mucho mayor que en los otros modos, y se deja notar sobre todo en sombras, reflejos y profundidad de campo. Hay un salto claro en calidad gráfica, pero este es menos impactante comparado con el que se produjo entre las versiones de Grand Theft Auto V para Xbox 360 y PS3 y las versiones para PS4 y Xbox One. Por otro lado, la versión de PC es superior en algunos aspectos, como la distancia de renderizado.

Viendo esta comparativa, y teniendo en cuenta lo que se puede conseguir en PC con unos pocos mods, es fácil entender por qué Rockstar no ha lanzado una versión de nueva generación para compatibles, porque no tiene ningún sentido. De hecho, la versión para consolas de nueva generación me resulta bastante mediocre, tanto que creo que no merece la pena volver a pagar por Grand Theft Auto V para hacerse con ella.