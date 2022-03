Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, ojo, porque El callejón de las almas perdidas es solo la punta del iceberg en una semana en la que hay mucho de todo. Ya puedes ir apuntando lo que ves esta noche de entre todo lo que sigue.

Disney+

De todo, sin embargo, destacamos el lanzamiento exclusivo, que no original, de El callejón de las almas perdidas, una película que opaca por completo la que sí es original de la plataforma, la nueva versión de Doce en casa, pero al César lo que es del César.

Y el César, en esta edición de Novedades VOD, no es otro que Guillermo del Toro (El laberinto del fauno, La forma del agua, Pacific Rim); y lo suyo no es otra cosa que El callejón de las almas perdidas, una películas que, sin ser una de las favorita, acumula cuatro nominaciones a los Premios Oscar que están a punto de celebrarse. De hecho, El callejón de las almas perdidas, como el resto de grandes nominadas, llega como contenido bajo demanda justo antes de la ceremonia y como puedes ver, se la ha quedado Disney+ en exclusiva.

El callejón de las almas perdidas es un drama con tintes de thriller psicológico y envoltorio de cine negro para el que el director mexicano ha reunido un reparto de primera, incluyendo a Bradley Cooper (Ha nacido una estrella, Resacón en Las Vegas), Cate Blanchett (El Señor de los Anillos, Thor: Ragnarok), Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man) o Ron Perlman (Hellboy, El nombre de la Rosa), entre otros. El callejón de las almas perdidas es una adaptación de la novela del mismo nombre, o un remake de la película de 1947… que puedes ver en Filmin.

Más contenidos exclusivos:

Doce en casa. «Una nueva versión de la comedia familiar de éxito del 2003 sobre las ruidosas aventuras de una familia mixta de doce miembros.»

Entra en catálogo:

El cambio climático

El renacido

La aventura del Poseidón

Más que robots

Mayday: Catástrofes aéreas (T9)

Snowfall (T4)

(T4) The French Connection II

The French Connection. Contra el imperio de la droga

Una pareja de tres

Amazon Prime Video

Continuamos con la oferta de Amazon Prime Video para esta semana, en la que estrena varios contenidos originales y exclusivos que quizá te interesen, porque trae varios. Fíjate además en lo que entra en catálogo, pues esta semana se ha completado la adquisición de MGM y ya comienzan a caer algunas cosas, por ahora muy poco a poco. Pero tiempo al tiempo.

Aguas profundas es el lanzamiento más destacado de Prime Video para esta semana por los nombres que lo sostienen: el veterano Adrian Lyne (Atracción fatal, Nueves semanas y media, Flashdance) a la dirección y Ben Affleck (Batman, Argo) Ana de Armas (Puñales por la espalda, Blade Runner 2049) como pareja protagonistas. Y con estos mimbres ya te puedes hacer una idea del rollo de la película, basada en la obra de Patricia Highsmith: un thriller erótico un poco pasado de rosca para los tiempos que corren, y así lo está recibiendo la crítica especializada, muy mormona ella también, aunque en esta ocasión acierte.

Y en segundo lugar, una mejor valorada -nominación al Oscar incluida- Spencer, un «deslumbrante e inspirado retrato de la princesa Diana», según la sinopsis de la película. Ergo, ya sabes de que va esta también: un dramón sobre las andanzas de Ladi Di… dirigida por el chileno Pablo Larraín, todo un veterano de los biopics que como se ve, se atreve hasta con lo más british.

Más contenidos exclusivos:

Kevin Can F Himself (T1). «La serie gira en torno a Allison McRoberts, una esposa prototípica de sitcom que está casada con Kevin, un hombre egocéntrico. Cuando Allison descubre que el futuro perfecto que imaginaba para ellos nunca se va a cumplir, prepara un plan para retomar las riendas de su vida.»

(T1). «La serie gira en torno a Allison McRoberts, una esposa prototípica de sitcom que está casada con Kevin, un hombre egocéntrico. Cuando Allison descubre que el futuro perfecto que imaginaba para ellos nunca se va a cumplir, prepara un plan para retomar las riendas de su vida.» Master . «Tres mujeres se esfuerzan por encontrar su sitio en una universidad de élite del noroeste, tan antigua como el país. Cuando los ataques de un racista anónimo se dirigen a una alumna negra de primer año, cada mujer debe determinar dónde radica la verdadera amenaza.»

. «Tres mujeres se esfuerzan por encontrar su sitio en una universidad de élite del noroeste, tan antigua como el país. Cuando los ataques de un racista anónimo se dirigen a una alumna negra de primer año, cada mujer debe determinar dónde radica la verdadera amenaza.» Moto GP Unlimited (T1). «22 pilotos. 18 carreras. Un ganador. El Campeonato del Mundo de MotoGP™ es la unión definitiva entre el hombre y la máquina. Cada año, de marzo a noviembre, los pilotos corren a casi 350 km/h con un solo objetivo: cruzar primero la meta.»

(T1). «22 pilotos. 18 carreras. Un ganador. El Campeonato del Mundo de MotoGP™ es la unión definitiva entre el hombre y la máquina. Cada año, de marzo a noviembre, los pilotos corren a casi 350 km/h con un solo objetivo: cruzar primero la meta.» Orelsan – No se lo enseñes a nadie (T1). «A principios de los 2000, Aurelien Cotentin es un joven de clase media de Caen con un futuro incierto. Cuando se introduce en el rap con sus amigos, empieza desde abajo. A pesar de dificultades y polémicas, se convierte en Orelsan, uno de los artistas franceses más populares de su generación.»

Entra en catálogo:

Assunta Spina

Book Of Monsters

Darò un milione

Davanti a lui tremava tutta Roma

El moralista

Enrique IV

Gli uomini che mascalzoni

Grandes almacenes

Il signor Max

El hombre de la máscara de hierro

Obsesión

Piccola posta

Netflix

Netflix va a la suya como es habitual y esta semana estrena nada menos que 27 contenidos entre originales y exclusivos… entre los que hay de todo, de material interesante a relleno abyecto, digno de cualquier canal de telebasura que se precie. Y quieren subir el precio de la suscripción… Hay que reír para no llorar. Pero vayamos con los destacados, que hay un par.

En primer lugar, Cangrejo Negro, una película sueca de acción protagonizada por Noomi Rapace (Prometheus, Los hombres que no amaban a las mujeres) con una curiosa premisa: «seis soldados son enviados a una peligrosa misión a través del mar helado para transportar un paquete que podría poner fin a la guerra». ¡Patinaje sobre hielo elevado al cubo! Para pasar el rato, sobrada. Eso sí, nunca sentirás la necesidad de volver a verla, como ocurre con el 99% de las pelis que pasan por Netflix.

En segundo lugar, Recursos Humanos, una nueva serie de animación para adultos que se presenta con antecedentes sólidos, como el tratarse de un spin-off de Big Mouth, y que está entrando bien a quienes ya se han aventurado a verla

Más contenidos exclusivos:

3 tonelada$: Atraco al Banco Central de Brasil (T1). «En 2005, unos ladrones entran en la cámara acorazada de un banco de Fortaleza (Brasil) por un túnel y roban más de 160 millones de reales. Esta docuserie narra cómo fue.»

(T1). «En 2005, unos ladrones entran en la cámara acorazada de un banco de Fortaleza (Brasil) por un túnel y roban más de 160 millones de reales. Esta docuserie narra cómo fue.» Adam by Eve: A live in Animation. «El anime, los actores reales y la música del innovador artista Eve se entrelazan en esta experiencia auditiva onírica inspirada en la historia de Adán y Eva.»

«El anime, los actores reales y la música del innovador artista Eve se entrelazan en esta experiencia auditiva onírica inspirada en la historia de Adán y Eva.» Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple (T1). «Alessandro Cattelan busca la felicidad a través de entrevistas y experiencias únicas con invitados famosos como Paolo Sorrentino y Roberto Baggio.»

(T1). «Alessandro Cattelan busca la felicidad a través de entrevistas y experiencias únicas con invitados famosos como Paolo Sorrentino y Roberto Baggio.» Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (T2). «Las vidas de tres exitosas mujeres que trabajan en un programa de radio se tambalean cuando los altibajos y problemas sacuden sus aparentemente felices matrimonios.»

(T2). «Las vidas de tres exitosas mujeres que trabajan en un programa de radio se tambalean cuando los altibajos y problemas sacuden sus aparentemente felices matrimonios.» Animal (T2). «Esta serie inmersiva sigue los pasos de las criaturas más majestuosas del planeta y captura momentos inéditos: desde los más entrañables hasta los más impactantes.»

(T2). «Esta serie inmersiva sigue los pasos de las criaturas más majestuosas del planeta y captura momentos inéditos: desde los más entrañables hasta los más impactantes.» Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas (T1). «Tras casarse con un hombre misterioso que le aseguró que su perro podría llegar a ser inmortal, una célebre restauradora vegana ve cómo su vida se descarrila totalmente.»

(T1). «Tras casarse con un hombre misterioso que le aseguró que su perro podría llegar a ser inmortal, una célebre restauradora vegana ve cómo su vida se descarrila totalmente.» Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous . «En este chispeante cóctel de monólogos y canciones, Catherine Cohen aborda temas como la búsqueda del amor, la locura de los maratones… y el enterrar a alguien vivo.»

. «En este chispeante cóctel de monólogos y canciones, Catherine Cohen aborda temas como la búsqueda del amor, la locura de los maratones… y el enterrar a alguien vivo.» Dale gas (T1). «Cuando la carrera de coches en la que participan da un giro mortal, Kike y Noche huyen a Ciudad de México para reconstruir sus vidas y eludir el peligro… o intentarlo.»

(T1). «Cuando la carrera de coches en la que participan da un giro mortal, Kike y Noche huyen a Ciudad de México para reconstruir sus vidas y eludir el peligro… o intentarlo.» El rescate de Ruby . «Un policía estatal que sueña con entrar en el equipo canino K9 encuentra a la compañera perfecta en la inteligente cachorra de perrera Ruby. Basada en una historia real.»

. «Un policía estatal que sueña con entrar en el equipo canino K9 encuentra a la compañera perfecta en la inteligente cachorra de perrera Ruby. Basada en una historia real.» Eternamente confusos y deseosos de amor (T1). «Un veinteañero solitario que suele estar (mal)aconsejado por un mago imaginario intenta no sabotearse a sí mismo mientras trata de encontrar novia.»

(T1). «Un veinteañero solitario que suele estar (mal)aconsejado por un mago imaginario intenta no sabotearse a sí mismo mientras trata de encontrar novia.» ¿Es una tarta? (T1). «Estos mañosos artistas de la repostería elaboran réplicas deliciosas de bolsos, máquinas de coser y mucho más en un genial concurso de tartas inspirado en un famoso meme.»

(T1). «Estos mañosos artistas de la repostería elaboran réplicas deliciosas de bolsos, máquinas de coser y mucho más en un genial concurso de tartas inspirado en un famoso meme.» Golpe de suerte . «Un hombre irrumpe en la casa de vacaciones vacía de un multimillonario, pero todo se tuerce cuando el arrogante magnate y su esposa llegan en un plan de última hora.»

. «Un hombre irrumpe en la casa de vacaciones vacía de un multimillonario, pero todo se tuerce cuando el arrogante magnate y su esposa llegan en un plan de última hora.» Hasta que nos volvamos a encontrar . «Las vidas opuestas de un arquitecto adicto al trabajo y una artista entusiasta dan un vuelco cuando se conocen en Perú y cambian sus perspectivas.»

. «Las vidas opuestas de un arquitecto adicto al trabajo y una artista entusiasta dan un vuelco cuando se conocen en Perú y cambian sus perspectivas.» Hoy se arregla el mundo . «Cuando Diego, adicto al trabajo, descubre que quizá no sea el padre del pequeño Benito, el dúo emprende una emotiva búsqueda del padre biológico del niño.»

. «Cuando Diego, adicto al trabajo, descubre que quizá no sea el padre del pequeño Benito, el dúo emprende una emotiva búsqueda del padre biológico del niño.» Humoristas en París (T1). «Desde compaginar trabajos hasta buscar la fama viral: triunfar en el mundo de los monólogos puede ser caótico. Pero ellos lo arriesgarán todo para hacer reír al mundo.»

(T1). «Desde compaginar trabajos hasta buscar la fama viral: triunfar en el mundo de los monólogos puede ser caótico. Pero ellos lo arriesgarán todo para hacer reír al mundo.» Jóvenes, famosos y africanos (T1). «Este reality sigue a un grupo de jóvenes africanos famosos y ricos mientras trabajan, disfrutan, coquetean y se pelean en Johannesburgo (Sudáfrica).»

(T1). «Este reality sigue a un grupo de jóvenes africanos famosos y ricos mientras trabajan, disfrutan, coquetean y se pelean en Johannesburgo (Sudáfrica).» La luz de la noche (T3). «En el barrio rojo del Taipéi de los años 80, las mujeres de un popular local nocturno japonés lidian con los celos, el desengaño, la amistad y el amor.»

(T3). «En el barrio rojo del Taipéi de los años 80, las mujeres de un popular local nocturno japonés lidian con los celos, el desengaño, la amistad y el amor.» Las inclemencias del amor (T1). «En un servicio nacional de meteorología, el amor es tan difícil de predecir como el clima para una diligente meteoróloga y su independiente compañero de trabajo.»

(T1). «En un servicio nacional de meteorología, el amor es tan difícil de predecir como el clima para una diligente meteoróloga y su independiente compañero de trabajo.» Marilyn tiene los ojos negros . «La comida une a dos personas creativas en un hospital psiquiátrico. Mientras convierten un restaurante ficticio en una realidad, deben encontrar la receta para curarse.»

. «La comida une a dos personas creativas en un hospital psiquiátrico. Mientras convierten un restaurante ficticio en una realidad, deben encontrar la receta para curarse.» Monstruos de Cracovia (T1). «Una joven atormentada por su pasado se une a un profesor enigmático y a su grupo de prodigiosos alumnos que investigan sucesos paranormales… y luchan contra demonios.»

(T1). «Una joven atormentada por su pasado se une a un profesor enigmático y a su grupo de prodigiosos alumnos que investigan sucesos paranormales… y luchan contra demonios.» Tierra natal (T1). «Para renovar el negocio familiar, un joven emprendedor pone en marcha un ingenioso y arriesgado plan: importar tierra de Marruecos para enterrar a sus muertos.»

(T1). «Para renovar el negocio familiar, un joven emprendedor pone en marcha un ingenioso y arriesgado plan: importar tierra de Marruecos para enterrar a sus muertos.» Top Boy (T2). «Dos curtidos traficantes vuelven a las conflictivas calles de Londres con sed de poder y dinero, pero se ven amenazados por un joven e implacable estafador.»

(T2). «Dos curtidos traficantes vuelven a las conflictivas calles de Londres con sed de poder y dinero, pero se ven amenazados por un joven e implacable estafador.» Veintincinco, veintiuno (T1). «En una época en la que los sueños parecen inalcanzables, una joven esgrimista persigue sus ambiciones y conoce a un chico trabajador que quiere reconstruir su vida.»

(T1). «En una época en la que los sueños parecen inalcanzables, una joven esgrimista persigue sus ambiciones y conoce a un chico trabajador que quiere reconstruir su vida.» Zenko: La brigada del bien (T1). «¡Ninguna buena obra es demasiado pequeña para esta bondadosa brigada! Niah, Ari, Ellie y Jax actúan de incógnito para acabar con los problemas de su ciudad en secreto.»

Entra en catálogo:

Comme un aimant

Hover

L’entente cordiale

L’incruste

Nekrotronic

Power Players (T1)

Solas

HBO Max

¿Qué hay en HBO Max, te preguntas? Más de una cosa, de dos y de tres, incluyendo algunas películas de animación del universo de DC, varias de las cuales llegan sin traducción si quiera de la descripción. Nota queda de ello. Todo eso y tres nuevas series originales interpretadas por mujeres de entre las que nos quedamos con…

DMZ. What else? Y es que si hay que elegir entre un refrito del estilo Sexo en Nueva York, una de dramas personas y otra de acción y ciencia ficción protagonizada por Rosario Dawson (Daredevil, The Mandalorian), incluso aunque, como es el caso, tenga los efectos especiales de un videojuego de PS4 y esté recibiendo palos a distro y siniestro… Donde se ponga un fin del mundo que se quite todo lo demás.

Más contenidos exclusivos:

Batman: Soul of the Dragon . «Ambientada en la década de los 70, esta aventura nos descube a Bruce Wayne entrenando con un maestro japonés. Es aquí donde Bruce, junto con otros estudiantes de élite, se entrena en las artes marciales.»

. «Ambientada en la década de los 70, esta aventura nos descube a Bruce Wayne entrenando con un maestro japonés. Es aquí donde Bruce, junto con otros estudiantes de élite, se entrena en las artes marciales.» Batman: The Long Halloween Part One . «Gotham es un nido de corrupción y delincuencia. A ese caos se le une el Asesino de las Fechas que ha estado atacando a la mafia. Batman, el teniente Gordon y el fiscal, Harvey Dent, tendrán que luchar contrarreloj para evitar el próximo asesinato.»

. «Gotham es un nido de corrupción y delincuencia. A ese caos se le une el Asesino de las Fechas que ha estado atacando a la mafia. Batman, el teniente Gordon y el fiscal, Harvey Dent, tendrán que luchar contrarreloj para evitar el próximo asesinato.» Batman: The Long Halloween, Part Two . «En medio de una peligrosa ola de crímenes y caos, Batman intenta descubrir la identidad del misterioso asesino Holiday.»

. «En medio de una peligrosa ola de crímenes y caos, Batman intenta descubrir la identidad del misterioso asesino Holiday.» Deathstroke: Knights & Dragons . «Master Assassin Slade Wilson leads two lives: a relentless killer known as Deathstroke and a family man. Can he atone for the sins of the past—or will his family pay the ultimate price?»

. «Master Assassin Slade Wilson leads two lives: a relentless killer known as Deathstroke and a family man. Can he atone for the sins of the past—or will his family pay the ultimate price?» Injustice . «Superman decide imponer la paz a cualquier precio cuando el malvado Joker rompe su mundo en mil pedazos. El hombre de acero se convierte en un tirano y solo un héroe podrá detenerlo: Batman. Basada en el videojuego y la novela gráfica.»

. «Superman decide imponer la paz a cualquier precio cuando el malvado Joker rompe su mundo en mil pedazos. El hombre de acero se convierte en un tirano y solo un héroe podrá detenerlo: Batman. Basada en el videojuego y la novela gráfica.» Justice Society: World War II . «La Sociedad de la Justicia de América, el grupo de héroes que ayuda a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tiene un nuevo apoyo que viene del futuro y juntos cambian la historia.»

. «La Sociedad de la Justicia de América, el grupo de héroes que ayuda a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tiene un nuevo apoyo que viene del futuro y juntos cambian la historia.» Lujuria (T1). «Después de que su estudio a nivel nacional sugiera que el sexo es la clave de la salud, Anette y tres amigas comienzan a preguntarse cómo evitar que sus vidas sexuales acaben subordinándose a sus carreras, sus hijos y sus parejas.»

(T1). «Después de que su estudio a nivel nacional sugiera que el sexo es la clave de la salud, Anette y tres amigas comienzan a preguntarse cómo evitar que sus vidas sexuales acaben subordinándose a sus carreras, sus hijos y sus parejas.» Más allá del deporte, con Bomani Jones (T1). «El periodista y comentarista deportivo ganador de un Emmy, Bomani Jones, analiza temas de actualidad en el mundo del deporte en esta nueva serie nocturna.»

(T1). «El periodista y comentarista deportivo ganador de un Emmy, Bomani Jones, analiza temas de actualidad en el mundo del deporte en esta nueva serie nocturna.» ***Renacer de las cenizas (Phoenix Rising)***. «La historia personal de Evan Rachel Wood como superviviente de violencia doméstica e impulsora de cambios en las políticas de protección de los derechos de otras víctimas.»

Superman: Man Of Tomorrow. «Sigue los comienzos del superhéroe en sus batallas más sangrientas contra el cazarrecompensas intergaláctico Lobo y el alienígena Parásito. El mundo conocerá a Superman, pero primero Superman debe salvar el mundo.»

Entra en catálogo:

120 pulsaciones por minuto

Anomalisa

B

Contrataque (T1-T7)

Entre Hombres (T1)

Impuros

Jack Reacher: Never Go Back

La muerte de Stalin

Nora

Real Time with Bill Maher (T20)

Richard Jewell

The Party

Apple TV+

Terminamos el repaso semanal, como es habitual, con Apple TV+, que hay que recordar que lanza muy poco, pero suele ser potable y mantiene unas cuentas series en emisión a las que se les suman…

WeCrashed es una nueva serie original de Apple TV+ protagonizada por Jared Leto (La casa Gucci, Escuadrón Suicida) y Anne Hathaway (El diablo viste de Prada, Interestelar) basada en los hechos reales del auge y caída de la startup WeWork. Puro cringe tecnológico de altos vuelos.

Más contenidos exclusivos: