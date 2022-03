Para algunas personas, entre ellas entiendo que los responsables de cómo es el iPhone generación tras generación, el smartphone de los de Cupertino es la mejor versión de sí mismo que puede ser en cada momento. Y cabe entender que, año tras año, se producen largas y profundas deliberaciones para concretar una interminable lista de puntos que definen todas y cada una de las propiedades del iPhone que, unos meses después, llegará a los puntos de venta y a los usuarios.

Este proceso, que con seguridad también se reproduce en otras muchas tecnológicas, no es tan sencillo como puede parecer. Y es que si nos preguntan, todos sabremos enumerar cómo nos gustaría que fuera el próximo iPhone (o el tope de gama de nuestra preferencia). El problema es que si comparamos algunos de esos diseños ideales de distintas personas, seguramente nos encontraremos con importantes diferencias. Unos buscarán el máximo rendimiento, otros preferirán un precio más ajustado e incluso los habrá que quieran todas las prestaciones de un Pro Max en el tamaño de un Mini. Para gustos, colores.

Así, volviendo a esas reuniones en las que se define cómo será el próximo iPhone, podemos imaginar que muchas decisiones se toman pensando en qué preferirá la mayoría, siempre sumando, eso sí, sus propias decisiones estratégicas (y sí, en este punto me refiero claramente a mantener el conector Lightning en vez de adoptar de una vez USB-C). El resumen es, al final, un smartphone que satisface los intereses de muchos usuarios, pero que no completa los de todos ellos.

¿Y qué es lo que puedes hacer cuando tu iPhone no termina de satisfacer tus necesidades? Esto depende, claro, de nuestros conocimientos, nuestro tiempo libre y la disposición que tengamos para dedicar el mismo a mejorar eso. Esto nos lleva a Yang Changshun, una persona que combinaba puntuaciones muy altas en los tres puntos anteriores, y que en consecuencia ha modificado un iPhone 13 Pro Max, y además ha publicado un vídeo en Weibo en el que muestra todo el proceso de modificación de su teléfono.

Seguramente te te estarás preguntando en qué ha consistido dicha modificación, que algunos usuarios han bautizado como «Iphone 13 Pro Max Ultra». Y el nombre no es para menos porque Changshun ha añadido una segunda batería que dobla la autonomía del teléfono, dos ventiladores que mantienen el SoC más refrigerado y permiten extraer un mayor rendimiento del mismo, y al puerto Lightning ha sumado un USB-C y un minijack de audio. Espectacular, ¿verdad?

Como puedes ver, la modificación llevada a cabo por Changshun no es moco de pavo. Tuvo que desmontar el iPhone por completo, para luego ir añadiendo todos los nuevos componentes del mismo. Una tarea en la que la parte más compleja no es el diseño de montaje con los nuevos componentes, sino la realización del mismo, pues los iPhone nunca han destacado por ser especialmente amigables en lo referido al bricolaje. Y claro, ni que decir tiene que, con una acción de este tipo, la garantía habrá pasado a mejor vida.

Como contrapartida, claro, ahora mismo disfruta del iPhone con mayor rendimiento del mercado. Y no, no me refiero al modelo, sino a su unidad en concreto. Y es que la disipación activa mediante los ventiladores, ocasiona que el SoC rinda con más soltura, lo que se ha traducido en que el terminal obtuvo 870.244 puntos en el test AnTuTu, frente al máximo de 715.809 que encontramos en unidades no modificadas. Un salto bastante destacable.

¿Qué opinas tú? ¿Modificarías tu smartphone tal y como ha hecho este usuario para obtener una mejora de rendimiento, autonomía y conectividad así? ¿Optarías por complementos externos para obtener parte de esas mejoras? ¿O quizá piensas que con las prestaciones que ofrece ya es suficiente para satisfacer tus necesidades y, en consecuencia, no te complicas con estas cosas?