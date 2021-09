Apple iPhone 13 Pro Max, análisis: mayor autonomía y un sistema de cámaras Pro

El pasado 14 de septiembre, Apple organizó su tradicional keynote de vuelta de verano donde presentó la familia iPhone 13 al completo, incluyendo el iPhone 13 Pro Max, protagonista de nuestro análisis, así como el Apple Watch 7 y los nuevos iPad e iPad mini.

Hace más o menos un año analizamos los modelos iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. La presentación de los integrantes de la «familia 12» supuso una verdadera revolución respecto a generaciones anteriores, ya que se convirtieron en los primeros iPhone con 5G, pero además cambiaron de diseño, dieron la bienvenida a un modelo «mini» y nos sorprendieron con una evolución muy notable en su sistema de cámaras.

La «familia 13», también formada por cuatro integrantes, a simple vista es casi imposible diferenciarla de la generación anterior, pero que esto no nos confunda. Aunque personalmente me sorprende que cada año se pueda «reinventar la rueda», Apple ha introducido mejoras de bastante calado. Además, salvo por el tamaño de pantalla y resolución, así como el peso, todo lo comentado en este análisis del iPhone 13 Pro Max sirve para el iPhone 13 Pro.

Especificaciones del Apple iPhone 13 Pro Max

Sistema operativo iOS 15 Pantalla Super Retina XDR con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz). OLED de 6,7 pulgadas (16,95 cm) en diagonal Resolución 2.778 x 1.284 píxeles a 458 p/p Procesador Chip A15 Bionic Memoria 6 GB de RAM Almacenamiento 128, 256, 512 GB, 1 TB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/2.2. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad Cámara trasera Sistema de cámaras de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular. Teleobjetivo: apertura de f/2.8 | Gran angular: apertura de f/1.5 | Ultra gran angular: apertura de f/1.8 y campo de visión de 120º Vídeo Modo Cine. HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Doble estabilización óptica de imagen (teleobjetivo y gran angular) Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.0 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. 4.373 mAh Dimensiones 16,08 x 7,81 0,76 cm Peso 238 gramos Colores Azul alpino, plata, oro y grafito Contenido de la caja iPhone 13 Pro Max, cable de carga USB-C a conector Lightning y documentación Precio Desde 1.259 euros

Mismo diseño [casi] que el iPhone 12 Pro Max

Como se puede observar en las imágenes que publicamos un poco más abajo, el iPhone 13 Pro Max mantiene el mismo diseño de bordes planos con marco de acero inoxidable de calidad quirúrgica y parte trasera de vidrio mate texturizado que la generación anterior, así como la calificación IP68, suficiente para garantizar la integridad del smartphone frente a derrames de líquidos como café o refrescos, o que se nos caiga accidentalmente al agua.

La familia 13 Pro está protegida en su parte frontal con Ceramic Shield, lo que hace que el vidrio de la pantalla sea más resistente frente a caídas. Y como novedad, junto a los habituales colores plata, oro y grafito, este año Apple ha introducido el azul alpino (el que podéis ver en las imágenes que acompañan este análisis), tonalidades todas ellas que se han creado aplicando varias capas cerámicas y metálicas a escala nanométrica para dar un acabado resistente y con la calidad a la que nos tiene acostumbrados Apple.

Salvo por un par de detalles en los que ahora mismo entramos, es casi imposible diferenciar externamente el iPhone 12 Pro Max del iPhone 13 Pro Max, pero algunas diferencias hay. La primera es el tamaño del notch (el espacio reservado a la cámara integrada en la pantalla), que ocupa un 20% menos para ampliar un poquito el área de visualización pero sin afectar en absoluto al sistema Face ID de autenticación facial.

Y la otra gran diferencia la encontramos en el tamaño. El modelo de la generación anterior tenía unas dimensiones de 16,08 cms (alto) x 7,81 cms (ancho) x 0,74 cms (grosor) y un peso de 226 gramos. El iPhone 13 Pro Max tiene un tamaño de 16,08 x 7,81 0,76 cm y su peso es de 238 gramos.

Desde el punto de vista práctico en qué se traduce esta diferencia, pues que esos dos milímetros habrán puesto muy contentos a los fabricantes de carcasas, ya que las fundas del iPhone 12 Pro Max no sirven con el iPhone 13 Pro Max. Por muy poquito, es verdad, pero no encajan a la perfección.

¿Sabrías reconocer cuál es el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 12 Pro Max?

El espacio ocupado por el notch del iPhone 13 Pro Max (izquierda) es un 20% menor que el notch del iPhone 12 Pro Max (derecha).

Aquí observamos que, por muy poquito, las fundas del iPhone 12 Pro Max no encajan a la perfección con el iPhone 13 Pro Max.

Pantalla SuperRetina XDR con ProMotion

En el análisis de la generación anterior comentábamos que se había especulado con que Apple iba a introducir una frecuencia de refresco de 120 Hz en su pantalla, pero la realidad (provocada por intentar alagar la autonomía de la batería lo máximo posible) es que se quedó en 60 Hz, lo que generó bastantes críticas (de hecho, nosotros lo pusimos como un apartado a mejorar en la siguiente versión).

Apple no solo ha escuchado estas quejas, además ha dado con la solución al problema de la autonomía de la batería. La nueva pantalla Super Retina XDR con ProMotion tiene una tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz, lo que significa que ofrece una mayor velocidad de fotogramas cuando hace falta y ahorra energía cuando no es necesario. Así, el desplazamiento y las animaciones se ven más suaves, pero si no hay movimiento en la pantalla, se refresca con menor frecuencia y consume menos energía.

El modelo iPhone 13 Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas (diagonal) con 2.532 x 1.170 y 460 ppp de resolución, mientras que en el iPhone 13 Pro Max su pantalla es de 6,7 pulgadas (diagonal) con 2.778 x 1.284 y 458 ppp de resolución.

Estamos hablando de un panel OLED que tiene un amplio rango dinámico y más brillo, y que además consume menos energía al reducir la frecuencia de refresco. Lo del brillo no es cualquier cosa, se trata de la pantalla más brillante de la historia del iPhone, con hasta un 25% más de brillo máximo en exterior (1.000 nits) y hasta 1.200 nits para fotos HDR y vídeos.

Por cierto, de las bondades de esta Super Retina XDR con ProMotion también hay que responsabilizar al nuevo motor de pantalla del chip A15 Bionic, al rendimiento superior de la GPU y al coprocesador táctil siempre activo que se ha diseñado a medida de iOS 15 para que los gestos, las animaciones y jugar a videojuegos transmitan más velocidad y mejor respuesta.

Podemos apreciar la diferencia de tamaño entre la pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 13 Pro Max y la pantalla de 5,4 pulgadas del iPhone 13 mini.

Chip A15 Bionic y la mayor autonomía de la historia

El chip A15 Bionic es común a los cuatro modelos de iPhone 13 y comparte características como su tecnología de 5 nanómetros, su CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y otros 4 centrados en la eficiencia) y el Neural Engine de 16 núcleos capaz de ejecutar 15,8 billones de operaciones por segundo.

Sin embargo, tanto en el iPhone 13 como en el iPhone 13 mini la GPU es de 4 núcleos, mientras que en los modelos Pro la GPU es de 5 núcleos. Y también hay otra diferencia a favor de los Pro, su RAM es de 6 GB en lugar de los 4 GB de los iPhone 13 sin apellido Pro.

Gracias a la eficiencia del chip A15 Bionic y de iOS 15 (una de las grandes ventajas de Apple al controlar todo el «entorno» de sus productos, tanto hardware como software), así como al rediseño interno con una placa lógica más densa y una batería más grande (18,5% más en el iPhone 13 Pro Max), estamos ante el iPhone con mayor autonomía de la historia.

Según las pruebas de Tom´s Guide, la autonomía del iPhone 13 Pro Max alcanza 12 horas y 16 minutos, mientras que la generación anterior llegaba a las 10 horas y 53 minutos. Apple habla de hasta 1,5 horas más en la duración de la batería del iPhone 13 Pro frente al iPhone 12 Pro, y de 2,5 horas más del 13 Pro Max frente al 12 Pro Max. Y todo esto con una pantalla con tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz; sin lugar a dudas hay que felicitar a Apple.

Desde la generación anterior es posible adquirir accesorios MagSafe como las fundas, las carteras de piel o el cargador. En la imagen vemos la funda de color verde secuoya (65 euros) y la cartera, también del mismo color, que se vende por 65 euros. Como novedad, las carteras estrenan una función similar a la «búsqueda» de los AirTags para que podamos locarlizarla si nos hemos olvidado de ella en algún lugar.

Sistema de cámaras Pro

Hasta el momento hemos hablado de muchas novedades en la familia Pro de iPhone 13, todas ellas muy destacables, en especial la mayor autonomía de las baterías. Sin embargo, si algo caracteriza a la nueva generación de smartphones de Apple es su sistema de cámaras, con funcionalidades tanto en captura de imágenes como en grabación de vídeo que si hace cuatro o cinco años nos hubieran dicho que un teléfono móvil iba a contar con ellas, no lo habríamos creído.

Para empezar, los sensores y objetivos de las tres cámaras traseras se han optimizado para trabajar con iOS 15 y aprovechar la potencia del nuevo procesador de señal de imagen del chip A15 Bionic, consiguiendo así mejorar la reducción de ruido.

Como en el iPhone 12 Pro Max, contamos con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, pero hay algunas novedades. El nuevo gran angular incluye un sensor más grande con píxeles de 1,9 µm, el mayor hasta la fecha en un iPhone, que reduce el ruido y ofrece un obturador más rápido para hacer fotos aún más detalladas en distintas condiciones de iluminación.

Fotografías tomadas con iPhone 13 Pro Max con gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular.

Fotografías tomadas con iPhone 12 Pro Max con gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular.

Fotografías tomadas con iPhone 13 mini con gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular.

Si lo combinamos con una abertura mayor de ƒ/1.5, el gran angular del iPhone 13 Pro Max ofrece un importante avance en situaciones de poca luz: hasta 2,2 veces mejor que el iPhone 12 Pro y casi 1,5 veces superior al iPhone 12 Pro Max. Además, y para que ya no haya distinción entre los dos modelos Pro, ambos incluyen estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor (OIS), una tecnología que estabiliza el sensor en lugar del objetivo. Así conseguimos fotos y vídeos sin temblores aunque nos estemos moviendo.

El nuevo ultra gran angular hace fotos más brillantes y nítidas gracias a una abertura mucho mayor de ƒ/1.8 y un nuevo sistema de enfoque automático que aporta una mejora del 92% en entornos con poca luz, dando como resultado imágenes más nítidas y detalladas. Gracias al nuevo diseño de objetivo y al enfoque automático en el ultra gran angular, así como a aspectos propios del software, conseguimos hacer fotos en modo macro.

El modo macro funciona de una manera muy sencilla y sin tener que preocuparnos por nada. Cuando acercamos la cámara del iPhone a lo que queremos fotografíar, y siempre cuando esté a unos 10 cms de distancia como máximo y 2 centímetros como mínimo, entra en funcionamiento y nos permite seguir teniendo una imagen enfocada hasta llegar a esos 2 centímetros ya mencionados.

Y si te divierte el modo macro (reconozco que a mí me apasiona), también es posible hacer vídeos macro a cámara lenta y en time-lapse.

El modo macro en el iPhone 13 Pro Max se puede convertir en «adictivo».

También muy destacable, Apple ha creado los llamados Estilos Fotográficos. Gracias a ellos podremos aplicar nuestras preferencias personales a cualquier foto sin renunciar al procesamiento de imagen multifotograma. Contamos con cinco estilos: estándar, intenso cálido, brillante, cálido y frío.

De arriba a abajo vemos los cinco estilos fotográficos: estándar, intenso cálido, brillante, cálido y frío.

Otra novedad de esta generación es que por primera vez el modo Noche llega a todas las cámaras del iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, incluido el teleobjetivo, y además gracias al HDR Inteligente 4 obtendremos instantáneas con un color, contraste e iluminación muy mejorados.

Modo Noche con iPhone 13 Pro Max.





Modo Noche con iPhone 12 Pro Max.

Modo Noche con iPhone 13 mini.

Modo Cine en el iPhone

Apple se ha basado en cómo se utiliza el uso del enfoque selectivo en la cinematografía para crear el modo Cine del iPhone, que aporta un atractivo efecto de profundidad de campo y cambios de enfoque automáticos al vídeo mientras grabamos a personas, mascotas u objetos.

Además, es posible cambiar el enfoque durante y después de la toma para que podamos ajustar el nivel de bokeh directamente desde la app Fotos y en iMovie para iOS (próximamente en iMovie para macOS y Final Cut Pro). Por cierto, este modo Cine graba en HDR con Dolby Vision.

Por último, comentar que los modelos Pro de iPhone 13 incluyen ProRes, un códec de vídeo que se usa habitualmente como formato de distribución final para anuncios de televisión, largometrajes y retransmisiones por su mayor fidelidad de color y menor compresión, grabando con una resolución de hasta 4K a 30 fps directamente en la aplicación Cámara.

Conclusiones

Ya lo comenté el año pasado cuando analicé el iPhone 12 Pro Max. El modelo que más me gusta es el Pro Max, pero no solo porque en aquella ocasión tuviera alguna prestación más que el iPhone 12 Pro, algo que en la «Generación 13» ya no sucede, es el que más me gusta por su tamaño de pantalla. A algunas personas puede parecerle grande, pero creo que es todo un acierto que Apple ofrezca un smartphone de 6,7 pulgadas.

Sin lugar a dudas, y tras las mejoras introducidas por Apple en la autonomía de la batería, la pantalla, el procesador y sobre todo su sistema de cámaras, el iPhone 13 Pro Max sigue la senda de generaciones anteriores y se merece nuestro galardón de «Producto Recomendado».

Por cierto, no me gustaría terminar sin comentar algo sobre el complemento perfecto a este iPhone 13 Pro Max, me refiero a iOS 15, pero para que sepáis más sobre la nueva versión de este sistema operativo, os recomiendo este artículo de mi compañero David Salces.