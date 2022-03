Cinco avances tecnológicos que marcaron un gran salto en el gaming en PC

El mundo del PC está lleno de avances tecnológicos importantes. Su historia es tan rica que podríamos hacer un artículo a fondo recopilando los más interesantes y al final se «eternizaría». No exagero, pensad por un momento en aquellos «venerables ancianos» formados por tubos de vacío que ocupaban habitaciones enteras, y en lo que supuso la llegada de los transistores tanto en términos de rendimiento como de miniaturización.

Personalmente, creo que ese ha sido el salto más importante y más relevante de todos los que hemos vivido en el mundo de la computación, esa transición del tubo de vacío al transistor, y dudo que volvamos a ver algo igual de impactante en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que la computación cuántica está teniendo para despegar.

Si saltamos de ese nivel general a uno más específico, es fácil darse cuenta de que los avances tecnológicos de gran calado en el mundo del PC han tenido un impacto muy diferente en función de cada sector. Así, por ejemplo, el salto de los 8 a los 16 bits, y la posterior llegada de los 32 bits, son claros puntos de inflexión en el mundo profesional, pero no hay duda de que algunos de los más importantes también han tenido lugar en el mundo del gaming, y a ellos vamos a dedicar este artículo.

Elegir cinco avances tecnológicos de entre todos los que nos han llevado de aquellos juegos clásicos, hechos por puntos y líneas, hasta los enormes mundos tridimensionales con un acabado que cada vez se acerca más al fotorrealismo es, desde luego, un enfoque ambicioso, pero también es acertado porque reducirá la densidad y la complejidad del artículo, y eso hará que os resulte más ameno y cómodo de leer. Como siempre, os invito a comentar y a que compartáis con nosotros otros avances tecnológicos que, para vosotros, hayan sido muy importantes.

1.-El uso del color fue uno de los mayores avances tecnológicos

Hoy es algo que ya no tiene importancia, pero en la década de los ochenta la reproducción del color en el mundo del PC, y en los juegos, no tenía nada que ver con lo que nos encontramos hoy en día. Las tarjetas gráficas EGA podían mover hasta 16 colores con una resolución de 640 x 350 píxeles. Fue un gran salto, ya que pasamos de jugar en monocromo (sin color) a hacerlo con la friolera de 16 colores simultáneos, pero lo más grande llegó en los años siguientes.

En 1987 se produjo otro de los avances tecnológicos más importantes centrados en el uso del color en PC, gracias al lanzamiento de las soluciones gráficas basadas en el estándar VGA, que podían utilizar hasta 256 colores en pantalla con una resolución de 640 x 480 píxeles. Esto represento un avance enorme que es difícil de entender por aquellos que no lo vivieron en su momento, pero no os preocupéis, he querido mostrároslo con tres imágenes de DOOM, el clásico de 1993.

Como podéis ver, el salto a los 256 colores cambió por completo el mundo del gaming en PC, y aunque posteriormente se produjeron otras evoluciones importantes en este sentido, ninguna fue tan impactante ni tuvo la misma repercusión que aquella. Las razones son obvias, imagina jugar a tu juego favorito actual con solo 4 colores, o con 16 colores mal repartidos para intentar cubrir un vacío enorme, como muestra la segunda imagen. Jugar a 256 colores fue una auténtica delicia.

2.-La democratización y estandarización de los gráficos en 3D

Podemos diferenciar varias etapas en este punto, y es que la transición del 2D al 3D fue bastante larga, y la democratización de dicha tecnología tampoco se produjo de forma inmediata. Durante la etapa más temprana, los juegos tridimensionales eran bastante pobres, pero a cambio funcionaban relativamente bien siempre que tuviéramos un procesador potente.

En la segunda etapa, cuando empezaron a llegar las aceleradoras gráficas 3D, fue cuando realmente se produjo el despegue de este tipo de gráficos. Juegos como Quake GL, Quake II, los dos primeros Tomb Raider, Resident Evil 1 y 2 y Half-Life mostraron al mundo el potencial de los gráficos en 3D, y también dejaron claras las diferencias que podía marcar una tarjeta gráfica aceleradora 3D.

A partir de ahí, los gráficos tridimensionales fueron evolucionando en todos los sentidos. Cada vez teníamos juegos con escenarios más abiertos, una geometría más compleja y un acabado más realista, aunque hay algunos títulos que marcaron un antes y un después por méritos propios. Juegos como Quake III y GTA III son dos grandes ejemplos, y más adelante títulos como DOOM III y Half-Life 2 volvieron a subir el listón.

3.-Domando el 3D: T&L, shaders programables y shaders unificados

La evolución que se produjo gradualmente en el mundo de los gráficos en 3D fue tan enorme que pasamos de mundos planos y poco definidos, con personajes totalmente cuadriculados cuyas caras eran solo unos bloques con una textura plana pegada, a mundos orgánicos y ricos que, en ocasiones, podrían pasar perfectamente por una escena del mundo real.

Para llegar a donde nos encontramos hoy no bastó con un aumento de potencia bruta, también fue necesario completar una serie de avances tecnológicos que siempre me gusta agrupar alrededor de tres grandes claves: T&L, shaders programables y shaders unificados. La primera es lo que se conoce como transformación e iluminación, y representó un avance enorme porque liberó a la CPU de una carga de trabajo importante, que acabó recayendo sobre la GPU.

Fue una de las características clave de la GeForce 256, y permitió mejorar enormemente el realismo de los juegos a través del proceso de transformación, mediante el cual se adapta la imagen a cada nuevo fotograma, y de la iluminación, que alcanzó unas mayores cotas de realismo. Max Payne 2 es uno de los mejores ejemplos. Los shaders programables hicieron posible ese fantástico juego de luces y sombras que vimos en DOOM III, y los shaders unificados acabaron con la división de recursos destinados a píxeles y vértices, marcaron un avance enorme en términos de potencia bruta y definieron las bases de la tecnología gráfica actual.

4.-Procesadores de dos núcleos: Un paso clave hacia la creación de juegos mucho más complejos

La evolución que vivió la GPU tuvo una importancia enorme dentro del gaming en PC, pero esto no debe llevarnos a desmerecer el salto que marcó la llegada de los procesadores de doble núcleo con diseño monolítico. Intel ya se había dado cuenta de cuál iba a ser el futuro del mundo de los procesadores de consumo general cuando integró la tecnología HT en sus Pentium 4. Esta permitía a su núcleo trabajar con dos hilos, y es una característica que se ha mantenido como tal hasta nuestros días.

Fue un primer paso, pero la auténtica revolución llegó de la mano de los AMD Athlon 64 X2, que fueron los primeros procesadores con doble núcleo dirigidos al mercado de consumo general que tenían un diseño de núcleo monolítico. Intel respondió con los Pentium D, que en esencia eran dos Pentium 4 «pegados» y que estaban muy por debajo de las alternativas de AMD, pero más adelante se resarció con los Core 2 Duo, uno de los saltos generacionales más importantes dentro del sector de las CPUs de consumo general de alto rendimiento.

El salto a los dos núcleos físicos se convirtió en uno de los avances tecnológicos más importantes porque abrió las puertas, directamente, a otra forma de desarrollar videojuegos, en la que era posible paralelizar la carga de trabajo en dos núcleos completos y dar forma a títulos mucho más complejos y ricos, tanto a nivel de físicas como de inteligencia artificial. No es casualidad que Crysis fuese uno de los primeros juegos que necesitó de un procesador de doble núcleo para funcionar correctamente, y sí, llegaba a cargar ambos núcleos al 100%.

Hoy en día disponemos de procesadores de hasta 16 núcleos y 32 hilos, pero los juegos actuales no utilizan bien más de 6 núcleos y 12 hilos, y la evolución que se ha producido a nivel tecnológico ha sido mucho menos impresionante de lo que lo fue en su momento el salto a los dos núcleos con el mítico Crysis.

5.-Tarjetas de sonido dedicadas: Se acabó el «peep, poop, bum»

Este es otro de esos avances tecnológicos que pocos de nuestros lectores habrán vivido, pero estoy convencido de que aquellos que lo hayan hecho estarán de acuerdo en que merece estar en este artículo sin ningún tipo de duda.

Durante la segunda mitad de la primera década del año 2000, la popularidad de las tarjetas de sonido empezó a decaer con el auge de las soluciones de sonido integradas en la placa base. Dichas soluciones canibalizaron en gran medida el mercado de las tarjetas de sonido porque, al final, ofrecían una calidad aceptable y permitían al usuario ahorrarse una cantidad de dinero considerable, que podía invertir en mejorar otros componentes del PC.

Esa realidad se ha ido manteniendo hasta nuestros días, aunque os puedo confirmar que la diferencia entre utilizar una solución de sonido integrada y una tarjeta dedicada es muy grande. Ya os hablé de ello cuando pudimos analizar la Sound BlasterX AE-5 Plus, pero la verdad es que la auténtica revolución vino con el abandono del viejo «speaker» del PC y la llegada de las tarjetas de sonido dedicadas.

Los juegos de los ochenta y de los noventa podían hacer uso del altavoz integrado del PC, pero el resultado eran un conjunto de sonidos y ruidos que, en el mejor de los casos, podían aproximarse a la calidad más básica de un sistema de 8 bits. Con la llegada de las tarjetas de sonido, el salto fue tan enorme que cuesta describirlo, pero en esencia sería algo así como pasar de la «edad de piedra» a la «edad contemporánea».

He querido ilustrar este tema con uno de mis vídeos favoritos, ya que recoge a la perfección ese salto que marcó la llegada de las tarjetas de sonido dedicadas frente al «speaker» de PC. DOOM de 1993, por ejemplo, es un conjunto de sonidos ruidos y no tiene música, pero con una simple Sound Blaster la experiencia cambia por completo y podemos disfrutar de la cuidada banda sonora que creó id Software, de unos efectos de sonido fantásticos para la época, y de esa ambientación única que crearon los ruidos, gruñidos y gemidos de los enemigos.



Otros avances tecnológicos que merecen menciones de honor

Como he dicho al principio del artículo, incluso aunque nos limitáramos a los avances tecnológicos más relevantes para el mundo del gaming en PC podríamos hacer una lista inmensa, especialmente si tocamos tanto cuestiones a nivel de hardware como de hardware. Ese no es el objetivo de este artículo, pero creo que era injusto dejarnos en el tintero tres grandes avances tecnológicos relativamente recientes que han marcado también un punto de inflexión en el sector, y que al final no solo son el presente, sino el futuro del gaming.

Digo que son el presente porque, aunque esos avances ya se encuentran disponibles, todavía no han sido capaces de desarrollar todo su potencial y tienen mucho margen de mejora, es decir, una gran evolución por delante. El primero de esos avances tecnológicos lo tenemos en las unidades SSD, un componente que pasó de ser una (cara) rareza para el sector profesional a convertirse en algo fundamental en cualquier equipo para gaming.

Con un SSD no solo podemos reducir los tiempos de carga de los juegos, sino que también les damos a estos una base sobre la que pueden trabajar a mayor velocidad en tiempo real. Esto es importante para evitar problemas de rendimiento, tirones, «popping» y demás problemas en motores gráficos exigentes que se utilizan para recrear mundos abiertos. No obstante, este componente todavía tiene muy potencial pendiente de desarrollo, algo que pronto cambiará gracias a DirectStorage.

El trazado de rayos es otro de los avances tecnológicos que ha marcado un gran salto en el mundo del gaming. Sé que todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, y que debido a sus altas exigencias a nivel de hardware solo se ha venido aplicando de forma limitada, pero incluso de esta forma puede mejorar tanto la calidad gráfica de un juego que resulta apabullante. Obviamente, también tiene un importante recorrido por delante, poco a poco irá mejorando y gracias a la llegada de hardware cada vez más potente su aplicación será más y más compleja, y más atractiva.

En ese sentido pensad, por ejemplo, en el impacto que tuvo el trazado de rayos aplicado a Battlefield V, y lo que ocurrió años después con Cyberpunk 2077. En el primero solo se aplicó a reflejos, mientras que en el segundo se utilizó en reflejos, sombras, oclusión ambiental e iluminación global, consiguiendo un resultado simplemente espectacular, tanto que es uno de los juegos que mejor ha utilizado el trazado de rayos.

Por último están los reescalados avanzados que utilizan elementos temporales y espaciales. En este saco podemos meter al FSR 2.0 y al TSR, mientras que el DLSS posiciona en un escalón distinto porque utiliza, además, inteligencia artificial para reconstruir la imagen. Estos reescalados han hecho que sea posible jugar en resolución 4K con una mayor fluidez sin renunciar a una buena calidad de imagen, y al mismo tiempo han sido clave para que el trazado de rayos se puede utilizar en 4K sin que el rendimiento se hunda.

Obviamente, también tienen por delante mucho margen de mejora. Esto ya lo ha demostrado AMD con el FSR 2.0, que mejora mucho frente al FSR 1.0, y también lo ha hecho NVIDIA con el DLSS 2.3, que redujo considerablemente los problemas de «ghosting». Con el paso del tiempo, podemos esperar una calidad de imagen cada vez mayor, hasta el punto de que será casi imposible distinguirla de la resolución nativa, y un aumento creciente de la mejora de rendimiento.