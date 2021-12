Los juegos con trazado de rayos han dejado de ser el futuro para convertirse en el presente. Su evolución ha sido, no obstante, bastante curiosa. Recuerdo que, cuando NVIDIA presentó la arquitectura Turing, y confirmó su apuesta por la especialización centrada en la IA y el trazado de rayos, se generó una gran expectación, pero en su etapa más temprana muchos se llevaron las manos a la cabeza.

Nunca dejan de sorprenderme esas cosas. Siempre que debuta una nueva tecnología, o que se intenta implementar y aprovechar algo ya existente, pero que es muy complejo y costoso en términos de rendimiento, parece que siempre se nos olvida que la primera etapa es la más difícil, y la menos gratificante. Tenemos mala memoria, pero esa primera fase del trazado de rayos ofreció, en esencia, las mismas dudas, y pasó por las mismas dificultades, que otros avances revolucionarios, como el T&L o los shaders programables, por poner dos ejemplos muy conocidos.

Empezar a andar siempre es lo más difícil, pero una vez en marcha empezamos a disfrutar del camino. Creo que es una forma sencilla de resumir lo que ha ocurrido con los juegos con trazado de rayos. En sus inicios, muchos dijeron que iba a ser una moda pasajera, que no tenía sentido y que acabaría siendo inviable. Está claro que esas voces estaban equivocadas, tanto que incluso las consolas de nueva generación han apostado por el trazado de rayos, aunque es cierto que por sus limitaciones de hardware están una generación por detrás del nivel que tenemos en PC.

Turing debutó en 2018, y los primeros juegos con trazado de rayos llegaron también a finales de dicho año, lo que significa que han pasado ya tres años desde que NVIDIA decidió apostar por esta tecnología. AMD no siguió sus pasos hasta el lanzamiento de las Radeon RX 6000, una generación que fue la primera de la compañía de Sunnyvale en implementar hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos y que, como vimos en este artículo, lo hizo de una manera distinta a NVIDIA, lo que se tradujo en un rendimiento sensiblemente inferior.

Durante todo este tiempo, hemos visto la llegada de numerosos juegos con trazado de rayos, y cada vez más desarrolladores están apostando por esta tecnología. Es comprensible, ya que cuando se implementa correctamente puede marcar una diferencia enorme en términos de calidad gráfica, aunque es cierto que todavía falta bastante para que podamos abandonar el modelo híbrido actual de rasterización y trazado de rayos, y transicionar a juegos con un trazado de rayos pleno.

No puedo adelantar cuánto tiempo tendremos que espera a que eso ocurra, pero creo que los diseños de GPU de tipo multichip acabarán siendo clave de cara a la consecución de ese objetivo. Toca esperar a ver qué sorpresas nos depara el futuro tecnológico, pero mientras lo hacemos, creo que es un buen momento para valorar cuáles han sido los juegos con trazado de rayos que, desde 2018 hasta hoy, han conseguido una mejor implementación de dicha tecnología. Antes de nada, os recuerdo que podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Juegos con trazado de rayos: Estos han sido los mejores

1.-Cyberpunk 2077

De todos los juegos con trazado de rayos que veremos en este ranking este es, sin ningún atisbo de duda, el gran vencedor. La versión para PC de Cyberpunk 2077 utiliza trazado de rayos aplicado a sombras iluminación y reflejos, y el resultado que consiguió CDPR fue simplemente fantástico, tanto que incluso el ojo menos experto puede apreciar sin problemas la diferencia que existe al activar, y desactivar, el trazado de rayos.

Los reflejos generados por trazado de rayos aportan un enorme realismo al entorno, y diferencian a la perfección entre distintas superficies. Así, cuando un reflejo se produce en una superficie mate, el resultado es distinto a cuando este tiene lugar en una superficie brillante. Pero esto no es todo, gracias a esta tecnología es posible reflejar objetos que no se encuentran renderizados en pantalla, y estos se muestran siempre con la perspectiva adecuada.

Por otro lado, la iluminación global también juega un papel muy importante en Night City, una ciudad bañada por la luz de montones de carteles luminosos, de los vehículos que circulan por ella y de las pantallas que se encuentran en sus edificios. El trazado de rayos mejora el realismo de todas las fuentes de luz, y crea un efecto preciosista gracias a la incidencia de la iluminación indirecta. Sublime, y ajustable, ya que podremos regular su calidad a través de las opciones del juego.

Las sombras también mejoran con el trazado de rayos en Cyberpunk 2077. Ya lo vimos al detalle en nuestro análisis técnico de dicho juego. Gracias a esta tecnología, las sombras se producen, e interactúan entre sí, de una forma realista. Sin trazado de rayos, las sombras se presentan como bloques angulosos de un tono oscuro sólido, mientras que, con dicha tecnología, tienen una terminación difusa más acorde a la realidad.

Cyberpunk 2077 sigue siendo el gran referente dentro de la lista de juegos con trazado de rayos porque, en resumen, ha sido el que mejor ha implementado esa tecnología, ya que la ha aplicado a todos los frentes posibles (iluminación, sombras y reflejos), se ha atrevido a hacerlo en adoptando un enfoque de mundo abierto, y encima ha conseguido un resultado más que aceptable en términos de rendimiento.

2.-Metro Exodus Enhanced Edition

El original ya implementó trazado de rayos aplicado a la iluminación global, y debo decir que el resultado fue excelente, tanto que merece el reconocimiento de ser uno de los juegos con trazado de rayos «temprano» más impresionantes de la historia. Sin embargo, 4A Games se atrevió a subir el listón con Metro Exodus Enhanced Edition, una versión mejorada del original que potenció la implementación del trazado de rayos y que, además, dio soporte a la tecnología DLSS de segunda generación de NVIDIA.

Como ya hizo Cyberpunk 2077 en su momento, Metro Exodus Enhanced Edition utiliza el trazado de rayos tanto en la iluminación global como en las sombras, y también en los reflejos y las refracciones. Sin embargo, en este título no tenemos un mundo tan abierto, ni tan escalable en vertical, como en Cyberpunk 2077, y esto hace que la complejidad de aplicar el trazado de rayos en todas esas vertientes sea menor, por lo que evidentemente no merece el mismo reconocimiento que el título de CDPR. No obstante, el resultado que consiguió 4A Games es de los mejores que hemos visto a día de hoy.

La iluminación global generada por trazado de rayos nos deja resultados tan buenos que empieza a difuminar, de forma clara, la línea que separa al fotorrealismo del videojuego. Las interacciones de diferentes fuentes de iluminación también se producen de forma real, la iluminación indirecta roza la perfección, y las sombras y la oclusión ambiental se producen de una manera tan natural que, en ocasiones, resulta hipnótica. En cuanto a los reflejos generados con trazado de rayos, la diferencia que marcan también es muy grande, y se dejan notar especialmente en zonas con grandes masas de agua (como el mapa de la tundra, por ejemplo).

Metro Exodus Enhanced Edition es, por méritos propios, uno de los juegos con trazado de rayos más impresionantes que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, y raya a un nivel tan bueno que no dudé ni un momento en volver a jugarlo para disfrutar de la implementación de dicha tecnología. Debo decir que no me arrepiento, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida como jugador.

3.-Control

Otro de los juegos con trazado de rayos más impresionantes que existen a día de hoy, gracias a la profunda implementación de dicha tecnología que realiza, y es que, como en los dos casos anteriores, aplica el trazado de rayos a la iluminación, los reflejos, los reflejos en superficies transparentes, las sombras y los escombros y partículas que se generan al destruir elementos del escenario. El resultado es espectacular, tanto que jugar a Control con el trazado de rayos activado hace que parezca un título de una generación diferente.

Personalmente, lo más me impresionó en este juego fue la excelente ejecución de los reflejos por trazado de rayos, tanto en superficies mate como en otras brillantes y transparentes. Esto aporta una capa de realismo que realmente mejora la inmersión, y nos permite disfrutar del juego a otro nivel. La iluminación global generada con trazado de rayos también tiene un impacto enorme en la factura técnica del juego, ya que no solo recrea de forma más realista toda la iluminación directa, sino que también genera un efecto de iluminación indirecta altamente realista que sería imposible bajo rasterización.

Las sombras también mejoran notablemente con el trazado de rayos. Esta tecnología hace que aquellas zonas que deben tener sombras, y que deberían permanecer en una oscuridad más marcada, se representen correctamente y que tengan un grado de detalle increíble. Por otro lado, la aplicación de este a los escombros viene a ser «la guinda al pastel», aunque es cierto que es la más difícil de apreciar. Con todo, os dejo un par de imágenes comparativas para que veáis cómo marca la diferencia.

De todos los juegos con trazado de rayos que existen Control es uno de los mejores, pero también es uno de los más exigentes, así que tenedlo en cuenta. Os recuerdo que, como en los otros títulos que hemos nombrado, para contrarrestar el impacto en el rendimiento de dicha tecnología, podemos activar el DLSS si contamos con una tarjeta gráfica RTX serie 20 o superior.

4.-Quake II RTX

Este es un caso muy particular, y debemos abordarlo desde una perspectiva adecuada. Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que Quake II RTX es uno de los mejores juegos con trazado de rayos porque utiliza dicha tecnología de una manera tan amplia, y tan intensa, que hace que un título con una geometría extremadamente simple (para los tiempos que corren) llegue a lucir tan bien que es capaz de dejarnos con la boca abierta.

La base de Quake II RTX es un juego de 1997. Su geometría, y su complejidad en general, no está al nivel de un título de la generación actual, pero su implementación del trazado de rayos es tan buena que sería imposible trasladarla a un juego de la presente generación. En efecto, su impacto en el rendimiento sería tan enorme que no podríamos moverlo de forma fluida, ni siquiera con el hardware más potente que existe. Esto tiene una explicación, y es que a mayor complejidad de la geometría, mayor impacto del trazado de rayos en el rendimiento.

No es difícil de entender, el trazado de rayos se calcula, y aplica, en función de la geometría de cada escena. Con una geometría más simple, el impacto de este es menor que con una geometría más compleja. Para los más curiosos, os recuerdo que la complejidad de la geometría es tan importante en este sentido que, como vimos en este artículo, puede hacer que incluso una Super Nintendo modificada sea capaz de trabajar con trazado de rayos.

¿Por qué merece, entonces, Quake II RTX ser considerado como uno de los juegos con trazado de rayos más impresionantes si tiene esa geometría tan simple? Pues es muy fácil, porque hace una implementación tan buena de dicha tecnología que consigue que nos olvidemos por completo de la simplicidad de su carga geométrica. Personalmente, lo sigo teniendo muy claro, este juego es el mejor ejemplo de por qué el trazado de rayos es «el Santo Grial» de los videojuegos.

5.-Fortnite RTX

Debo reconocer que la implementación del trazado de rayos en Fortnite ha sido una de las que más me ha sorprendido, y para bien. El título de Epic Games no tiene un apartado gráfico realista, así que a priori podríamos pensar que no tiene sentido implementar una tecnología que busca precisamente eso, el realismo en la recreación de efectos de iluminación, sombras y reflejos. Sin embargo, cuando lo vemos en acción, nos damos cuenta, casi al instante, de lo equivocados que estábamos.

Fortnite RTX es uno de los mejores juegos con trazado de rayos porque, a pesar de ese aparente conflicto que hemos citado, logra implementar esta tecnología a la perfección, y consigue un resultado tan bueno que la diferencia entre activarla o desactivarla es casi como pasar de la noche al día. En total, el trazado de rayos se aplica a los reflejos, incluyendo tanto personajes y objetos como iluminación; a las sombras, a la oclusión ambiental y a la iluminación global.

El impacto que tiene el trazado de rayos en el rendimiento en Fortnite es enorme, no os voy a mentir, pero consigue un resultado tan bueno que, desde luego, vale la pena disfrutarlo cuando no estemos jugando de manera competitiva. En este título también podemos activar el DLSS de segunda generación para mejorar el rendimiento, y para compensar el impacto del trazado de rayos.

Os recuerdo que, como en otros juegos, podéis activar o desactivar el trazado de rayos aplicado a ciertos elementos para equilibrado el binomio «rendimiento-calidad gráfica». A título personal, creo que los reflejos y la iluminación global son los que marcan una mayor diferencia a nivel de calidad gráfica, mientras que la oclusión ambiental resulta más prescindible.