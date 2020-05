La Sound BlasterX AE-5 Plus es una tarjeta de sonido de gama media desarrollada por Creative, una compañía mítica que ha marcado a varias generaciones de usuarios, entre los que me incluyo, con sus soluciones de sonido.

Todavía recuerdo mi primera tarjeta de sonido de esta marca, fue una Sound Blaster 16. Dicha tarjeta vino montada en un PC compuesto por un Pentium a 133 MHz, 16 MB de RAM, una tarjeta gráfica SVGA SiS de 1 MB y un disco duro de 1,2 GB, y debo decir que me dio muchas alegrías.

Aunque ese fue mi primer PC mis aventuras en este mundillo empezaron mucho antes gracias a los ratos que pasaba en casa de mis amigos. En aquella época la tarjeta de sonido podía marcar una diferencia brutal. DOOM es uno de mis ejemplos favoritos (el clásico de 1993), ya que el sintetizador MIDI y el soporte de drivers de las diferentes tarjetas gráficas de la época podían convertir la música en una maravilla o en un auténtico desastre.

Si no tuvisteis la oportunidad de vivir aquella época es complicado que podáis interiorizar de verdad la importancia que tenía una buena tarjeta de sonido en la década de los noventa. Representaba una inversión considerable (una Sound Blaster 16 rondaba las 30.000 pesetas, 180 euros), pero merecía totalmente la pena. Echad un ojo al vídeo adjunto y juzgad por vosotros mismos.



Con el paso del tiempo las soluciones de sonido integradas han ido ganado peso en el sector y entre los usuarios, gracias a la mejora de calidad que han indo experimentando y una marcada tendencia por parte del usuario a reducir costes para dedicarlos a otros componentes. Hoy en día las placas base de gama media y de gama alta cuentan con soluciones de sonido que ofrecen una calidad aceptable para el tipo estándar de usuario medio, pero obviamente no están al nivel de una tarjeta de sonido dedicada.

La Sound BlasterX AE-5 Plus quiere demostrar que el sonido sigue siendo un elemento muy importante para disfrutar de nuestros juegos (y de nuestra música y contenidos multimedia) favoritos, y que contar con una buena tarjeta de sonido puede seguir marcando una diferencia muy grande.

Gracias a Best Vision PR hemos tenido la oportunidad de probar durante más de una semana la Sound BlasterX AE-5 Plus, y hoy, por fin, estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones. Poneos cómodos, que empezamos.

Sound BlasterX AE-5 Plus: primer vistazo

La Sound BlasterX AE-5 Plus es una tarjeta de sonido dedicada que, como dijimos, encaja en la gama media tanto por su conjunto de prestaciones como por su precio (159,99 euros). Viene en una caja con un diseño llamativo que deja claro, desde el primer momento, que estamos ante un componente que se dirige al sector gaming, gracias a su cuidado diseño y a la iluminación LED RGB integrada.

En la caja encontramos la tarjeta de sonido, una tira LED RGB que podemos conectar a la Sound BlasterX AE-5 Plus para dar un toque de color extra a nuestro PC y un adaptador. La Sound BlasterX AE-5 Plus se instala en una ranura PCIe 1x, y cuenta en la parte delantera con dos conectores, uno de alimentación mólex de cuatro pines y otro que nos permitirá utilizar los conectores frontales de nuestra torre.

Sí, es mucho cableado para una tarjeta de sonido, y francamente no queda nada bien salvo que nos las apañemos para intentar «esconderlo», pero os doy una buena noticia, la Sound BlasterX AE-5 Plus funciona sin problemas sin ningún tipo de cable adicional, es decir, solo necesitamos el mólex de cuatro pines si vamos a utilizar la tira LED RGB incluida. El tema de utilizar los conectores frontales es algo que depende ya de cada usuario, pero tampoco es obligatorio.

Esto quiere decir que, como vemos en la imagen, podemos montar la Sound BlasterX AE-5 Plus sin ningún cable extra. Así queda mucho mejor, y se integra a la perfección en cualquier tipo de montaje. En mi caso, al utilizar un chasis blanco con toques de color negro se genera un contraste que encaja estupendamente con la Sound BlasterX AE-5 Plus, y su sistema de iluminación LED RGB personalizable me ha permitido dejarla a juego con la iluminación de mi placa base.

A nivel estético y de diseño Creative ha hecho un excelente trabajo con la Sound BlasterX AE-5 Plus. Tanto la línea como la combinación de colores y el formato de la tarjeta están perfectamente ejecutados, y el sistema de iluminación LED RGB se integra de una manera bastante atractiva y relativamente discreta. Me ha gustado, y me parece bastante acertado.

Por lo que respecta al proceso de instalación no resulta nada complicado, solo tenéis que abrir el chasis, colocarla en una ranura PCIE 1x, ajustar el tornillo de seguridad y listo. Si vais a utilizar la tira de LED RGB debéis tener en cuenta que sale de la parte superior de la tarjeta, y que necesitaréis un conector mólex de cuatro pines.

En la parte trasera la Sound BlasterX AE-5 Plus monta todos los conectores que vamos a necesitar, tres jack de 3,5 mm que nos permiten utilizar kits de altavoces 5.1, un jack adicional para auriculares, un jack que combina entrada de línea y micrófono y una salida para sonido digital de fibra óptica. Cada conector viene perfectamente definido, así que es muy fácil saber dónde va cada cosa.

Para terminar este primer vistazo solo nos queda repasar las características técnicas de la Sound BlasterX AE-5 Plus:

Tarjeta de sonido con interfaz PCIE 1x.

Núcleo Sound Core3D.

Rango Dinámico (DNR): 122 dB.

Conexiones: 1 x 3,5 mm entrada de Mic /Line In, 1 x 3,5 mm salida de auriculares, 1 x 3,5 mm salida frontal, 1 x 3,5 mm salida trasera, 1 x 3,5 mm salida central/Sub, 1 salida óptica TOSLINK, 1 cabezal de panel delantero.

Amplificador de cascos con una impedancia de 16 – 600Ω. Impedancia de salida: 1 Ω, Low Gain: 16—149 Ω (+0 dB).

Tecnología de audio: CrystalVoice y Scout Mode.

Codificador DTS Connect.

Codificador Dolby Digital Live.

DAC ESS SABRE Ultra: 122 dB, THD+N (DAC), distorsión armónica del 0,00032%.

Resolución máxima de reproducción: PCM 32-bit / 384 kHz.

Sonido 5.1 real o 7.1 virtual.

Medidas: 145 x 20 x 128 mm.

Compatible con Windows 10.

Iluminación LED RGB personalizable a través de Sound Blaster Command.

Sound BlasterX AE-5 Plus: nuestra experiencia

Como anticipamos, el proceso de instalación de la Sound BlasterX AE-5 Plus no tiene mayo misterio. La conectamos a una ranura PCIE 1x y listo. Os recuerdo que solo es necesario conectar un cable mólex de cuatro pines si vamos a utilizar la tira LED RGB que incluye, y que el conector para la parte frontal tampoco es necesario si no vamos a recurrir a dichos conectores.

En mi caso he preferido montarla sin añadir ningún cable, ya que como vemos en la imagen queda más limpio y resulta mucho más estético. Esto depende mucho de la configuración que ya tengáis en vuestra torre, y también de si os interesa, o no, utilizar la tira LED RGB adicional para darle otro toque de color al interior de vuestro PC.

Bien, una vez que montamos la tarjeta de sonido nos vamos a la web oficial y descargamos los controladores y la aplicación Sound Blaster Command. Procedemos a su instalación, reiniciamos el PC y listo, ya estamos preparados para empezar a disfrutar de nuestra Sound BlasterX AE-5 Plus. Durante las pruebas que he realizado en este análisis no tuve que hacer nada especial, y tampoco experimenté ningún tipo de problema con los controladores de sonido, y eso que no desinstalé en ningún momento los controladores del sonido integrado de mi placa base.

Quiero hacer especial hincapié en eso porque hay gente que todavía cree que una tarjeta de sonido dedicada es algo muy complicado, y que suele dar conflictos con los drivers de sonido de la placa base. En absoluto, de hecho quise mantener dichos drivers para comparar la calidad de sonido que ofrece el chip integrado en mi placa base, una GIGABYTE AORUS AX370-Gaming 5, formado por una solución Realtek con códecs duales ALC1220 bastante digna que es, además, compatible con el software Sound Blaster X-Fi MB5.

Por si alguien se pregunta cómo es posible utilizar dos soluciones de sonido distintas sin conflictos lo explico en un momento, ya que es muy sencillo. Cuando se completa la instalación de los drivers y de la aplicación Sound Blaster Command en Windows 10 se registra un nuevo dispositivo de sonido, y se integra perfectamente con todos los que estemos utilizando. Podemos alternar entre ellos haciendo clic en el menú desplegable del icono de «Sonido» presente en la bandeja del sistema, como vemos en la imagen.

Normalmente el cambio entre dispositivos de sonido es automático, es decir, cuando quiero utilizar, por ejemplo, mis auriculares inalámbricos que integran sonido 7.1 virtualizado solo tengo que conectarlos y listo. Cuando dejo de utilizarlos los desconecto y Windows 10 vuelve, automáticamente, a la opción Sound BlasterX AE-5 Plus sin problemas. Si es necesario podemos hacer el cambio de forma manual en un par de clics.

Antes de entrar a valorar la calidad del sonido quiero compartir con vosotros mis impresiones sobre el Sound Blaster Command. La interfaz es muy sencilla e intuitiva, y en aquellas secciones en las que podamos tener dudas encontraremos subapartados con información muy útil. Por ejemplo, en la sección de «Pefil SBX» podemos encontrar una descripción clara de los efectos que produce cada uno de los ajustes que podemos encontrar.

También tenemos perfiles predefinidos que están perfectamente definidos y que consiguen marcar una diferencia notable. El perfil «Concierto» se ha convertido en uno de mis favoritos, y lo mismo ocurre con el de «Cine». Los perfiles para juegos tienen también matices muy buenos, aunque sin duda los más equilibrados son los perfiles genéricos organizados por género.

La herramienta Sound Blaster Command es, sin duda, una de las más completas y mejor planteadas de su clase, ya que tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos para gestionar tanto los perfiles de sonido como las opciones de grabación, de reproducción, el amplificador de auriculares, la iluminación LED RGB, el mezclador, la ecualización y mucho más. Excelente trabajo en este sentido por parte de Creative.

En las pruebas he utilizado unos altavoces 5.1 de Creative que tengo en mi PC principal desde hace ya cuatro años, y también he utilizado unos auriculares Corsair Void Pro cableados a través del jack de 3,5 mm, y el resultado ha sido mejor de lo que me imaginaba en un primer momento. Lo que más me ha llamado la atención ha sido la nitidez y la limpieza del sonido.

Llevo años utilizando el sonido integrado de mi placa base y auriculares con sonido 7.1 virtualizado, dos soluciones que han cubierto sin problemas mis necesidades, pero debo reconocer que la calidad de sonido que ofrece la Sound BlasterX AE-5 Plus está a otro nivel. Reproduciendo mis canciones favoritas he notado, como os anticipé en el párrafo anterior, un sonido mucho más nítido y más limpio, de hecho en algunas canciones descubrí sonidos e instrumentos que quedaban en segundo plano y que no terminaban de escucharse del todo bien con el chip integrado de mi placa base.

Ha sido un salto importante, tanto que tengo claro que gracias a esta tarjeta de sonido he redescubierto el placer de un sonido de alta calidad «de verdad», y eso que no he utilizado unos altavoces de gama alta ni unos auriculares profesionales. Y hablando de auriculares, la ganancia y la calidad del sonido es perfecta, y con cero ruido.

En juegos el sonido envolvente 7.1 virtual está perfectamente recreado. El posicionamiento de los sonidos es fantástico, y el «Scout Mode» nos echa una mano en juegos competitivos al realzar el sonido de los pasos y de los cambios de arma de nuestros enemigos.

Notas finales: redescubriendo el placer del sonido

El auge de las soluciones de sonido integradas nos ha llevado a olvidarnos del placer que sentíamos al escuchar un sonido de alta calidad en nuestros juegos favoritos. He querido abrir este análisis recordando la década de los noventa precisamente por eso, para que recordemos que el sonido también es una parte importante de nuestros juegos favoritos, y que debemos contar con los componentes necesarios para disfrutarlo.

La Sound BlasterX AE-5 Plus es una digna heredera del legado de la Sound Blaster original, una tarjeta de sonido que se convirtió en un símbolo dentro del mundillo del PC tanto por su alta compatibilidad y buen grado de soporte como por la buena relación calidad-precio que ofrecía en juegos. Contar con una Sound Blaster equivalía a tener un sonido de calidad con una inversión reducida.

Con el lanzamiento de la Sound BlasterX AE-5 Plus en Creative han dado forma a una tarjeta de sonido muy sólida, llena de posibilidades, con una estética de primera y una calidad de sonido fantástica. El soporte y la compatibilidad en Windows 10 es excelente, y marca una diferencia enorme frente a las soluciones de sonido integradas.

Su valor está fuera de toda duda, y el hecho de que podamos montarla sin cables adicionales es un punto a su favor. La única contrapartida importante que le veo es el precio, ya que resulta un poco elevado si lo comparamos con otros modelos similares de la propia Creative, como la Sound Blaster Z, por ejemplo, una tarjeta de sonido de gama media que mantiene buena parte de las especificaciones de la Sound BlasterX AE-5 Plus y que cuesta solo 72 euros.

Si buscas una tarjeta de sonido de última generación con todas las prestaciones que necesitarás a medio y largo plazo y una estética muy cuidada no lo dudes, la Sound BlasterX AE-5 Plus es una de las mejores alternativas dentro de su rango de precios.