The Stanley Parable volverá en una edición especial

De todos los juegos que he probado a lo largo de mi vida (y son unos cuantos), The Stanley Parable es, probablemente, el que más me ha desconcertado, y salvo que me esté fallando la memoria, el único que, ya unos cuantos años después, todavía no he terminado de entender. Y me consta que no soy el único, pues a lo largo de sus cerca de diez años de vida, he leído análisis de lo más sesudos y complejos, en los que se llegaba a conclusiones diametralmente opuestas entre sí.

Si ya lo has jugado no hace falta que te lo explique y, en caso contrario, si no lo conoces… pues decirte que es muy, muy difícil de explicar, y que lo mejor es probarlo sin saber lo que te espera. La descripción de The Stanley Parable ya te aclara que no te enfrentas a algo normal: «The Stanley Parable es un juego de exploración en primera persona. Jugarás como Stanley y no jugarás como Stanley. Seguirás una historia, no seguirás una historia. Podrás elegir, no podrás elegir. El juego terminará, el juego nunca terminará«. ¿Te ha quedado claro?

Y hay un detalle a esta definición de The Stanley Parable al que debes prestar atención. Me refiero a «El juego terminará, el juego nunca terminará«, algo que hasta hace poco podíamos interpretar como una señal de sus múltiples finales o como la reflexión en la que podemos quedar sumidos tras jugarlo. Sin embargo, desde que hace unos meses se anunció una nueva edición del juego, en una edición especial, también podemos entender que el proyecto nunca quedó concluso con la publicación del juego original. Algo en lo que su inclusión en los mejores 100 juegos de la historia también puede haber influido.

Sea como fuere, por fin tenemos un vídeo avance de esta reedición extendida de The Stanley Parable, en el que además nos cuentan, finalmente, la fecha en la que saldrá a la venta. ¿Nos sacará de dudas el vídeo sobre lo que nos espera? Vamos a verlo:

Pues sí, tal y como cabía esperar, este avance de The Stanley Parable Ultra Deluxe nos adelanta que encontraremos nuevo contenido con respecto a la edición original… y poco más. Eso sí, para quienes no jugaran el original, sí que supone un buen punto de partida para hacerse una idea de lo desconcertante que llega a resultar este juego. Y eso es solo el principio.

Hay bastante trabajo, por lo que indica el estudio, tras esta versión revisada, actualizada y ampliada de The Stanley Parable. Y es que según afirman, su desarrollo ha llevado más de tres años. Y, para tranquilidad de los fans del original (entre los que me encuentro), esta ampliación es obra de Davey Wreden y William Pugh, los creadores de la versión primigenia.

Y en lo referido a fechas y plataformas, el vídeo nos confirma que The Stanley Parable Ultra Deluxe llegará a PC (en principio a Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch el próximo 27 de abril.