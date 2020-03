Los días pasan y por el momento, todo apunta a que nuestra estancia en casa será un poco más larga de lo esperada. Aunque por suerte son muchas las compañías y desarrolladoras las han comenzado a ofrecer el acceso temporal a sus títulos de forma gratuita. Algo que nos mejora todavía más Epic con su nueva selección de juegos gratis, que nos permitirá añadir a nuestra biblioteca y para siempre dos títulos como Watch Dogs y The Stanley Parable.

Repitiendo una semana más, ambos juegos estarán disponible y canjeables a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic, acceder a ambas fichas de los juegos (Watch Dogs y The Stanley Parable), y completar el proceso completo de compra.

También podremos añadirlos directamente desde el launcher de Epic Games, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, que nos redirigirá a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Una vez más, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo la nueva fecha límite el próximo jueves 26 de marzo hasta las 15:59 (hora de la península).

Watch Dogs

Solo hace falta mover un dedo para hacerlo todo: conectarse con amigos, comprar los últimos juguetes tecnológicos, saber lo que pasa en el mundo. Pero ese simple gesto de mover el dedo no solo arroja sombra sobre la pantalla. Con cada conexión dejamos una huella en el mundo digital y dejamos rastros de nuestros movimientos, de lo que buscamos, de lo que nos gusta y nos disgusta. Y no solo dejan huella las personas. Hoy día todas las ciudades están conectadas, las infraestructuras urbanas están monitorizadas y todo se controla con un complejo sistema operativo.

Con un sistema de juego muy similar al de los Assassin’s Creed, jugaremos como Aiden Pearce, un brillante hacker y antiguo matón, cuyo pasado delictivo le ha conducido a una terrible tragedia familiar. Ahora, persiguiendo a los que hirieron a tu familia, podrás hackear todo lo que te rodea, manipulando la red de conexiones de la ciudad. Accede a las cámaras de seguridad que hay por todas partes, descarga información personal que te lleve a tu objetivo, controla los semáforos y el transporte público para detener al enemigo… y mucho más.

Requisitos mínimos Watch Dogs

Sistema operativo: Windows Vista (SP2) x64 bit

Windows Vista (SP2) x64 bit Procesador: Intel Core2 Quad Q8400 a 2.66 GHz o AMD Phenom II X4 940 a 3.0 GHz



Intel Core2 Quad Q8400 a 2.66 GHz o AMD Phenom II X4 940 a 3.0 GHz Memoria: 6 GB de RAM

6 GB de RAM GPU: Cualquier tarjeta gráfica con 1GB de VRAM, compatible con Shader Model 5.0

Cualquier tarjeta gráfica con 1GB de VRAM, compatible con Shader Model 5.0 Almacenamiento: 25 GB de espacio libre en disco

25 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9.0c



The Stanley Parable

Un juego de exploración en primera persona en el que jugaremos como Stanley, pero no jugaremos como Stanley. Seguiremos una historia, pero no seguiremos ninguna una historia. Tendremos libertad de elección, pero no podremos elegir. El juego acabará, pero no lo habremos acabado.

Las contradicciones acompañan a más contradicciones, las reglas sobre cómo debería funcionar un juego se han roto y luego se volverán a romper otra vez. Y es que el mundo de este juego no fue creado para que lo entendamos, o al menos no de primeras. Pero cuantas más veces lo intentemos, y más exploremos, más iremos comprendiendo sobre las extrañas paradojas que arroja este curioso juego.

Requisitos mínimos The Stanley Parable

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel P4 a 3,0 GHz, Dual Core 2.0 o AMD 64X2



Intel P4 a 3,0 GHz, Dual Core 2.0 o AMD 64X2 Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: Sin especificar

Sin especificar Almacenamiento: 3 GB de espacio libre en disco

3 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9