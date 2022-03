Android 12 va llegando cada vez a más dispositivos, si bien su cuota de mercado dentro de los dispositivos equipados con el sistema operativo de Google es, todavía, de poco más del siete por cien (7,3%). La medalla de oro, a día de hoy, es para la versión 11, con un 36.98%, seguida de Android 10, con un 24,12%, y Android 9 con un 11,96%. La versión más reciente ocupa la cuarta posición, seguida de 8.1 y 6.0, con un 6.32% y un 2.84% respectivamente. Y en lo referido a Android vs iOS, el sistema operativo de Google mantiene la supremacía absoluta, con un 70,97%, frente al 28,27& de iOS.

Source: StatCounter Global Stats – Android Version Market Share

Así pues, por lo que vemos, 12 y 11 suman un total del 44,28%. ¿Y por qué he sumado las cuotas de estas dos versiones en concreto? Sencillo, porque son las dos versiones de Android que, de manera periódica, revisan los permisos que hemos concedido a las apps instaladas, revocándolos de manera automática si llevamos tiempo sin usarlas. Una medida que puede parecer tonta, pero que en realidad nos permite reducir la superficie de exposición de los dispositivos, y que por lo tanto es de lo más recomendable.

Y la buena noticia es que, según podemos leer en PhoneArena, en Google son tan conscientes del valor y la importancia de esta función, que en consecuencia van a desplegar esa función a todos los dispositivos que cuentan con versiones de Android entre la 6 y la 10, de manera que los usuarios de dispositivos más antiguos también cuenten con esta función que, siendo tan sencilla, resulta sin duda tan útil. El despliegue, además, parece que será rápido, pues los planes de Google pasarían por completarlo en estos días, dentro del primer trimestre de 2022 (sí, el que termina mañana).

Para tal fin, la función de reversión automática de permisos de Android se incluye en Play Protect, uno de los servicios de Google. Esto es importante, claro, pues indica que la nueva función no va asociada a una actualización del sistema operativo, algo que puede llevar mucho más tiempo, y que en muchos casos podría no completarse, si el fabricante o el operador de los dispositivos no completa el despliegue de sus propias versiones de Android.

Google said it would roll out the permission auto-reset feature to all devices running Android 6.0 – Android 10 in Q1 2022, and according to at least one user running Android 10, it’s rolling out through Play Protect!https://t.co/wiDrqfkk2o https://t.co/2DJ9gE5vLZ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 29, 2022