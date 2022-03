Nuevo golpe al ecosistema cripto, y en esta ocasión a Axie Infinity, el más exitoso de los juegos nacidos a la sombra del boom de criptomonedas y activos NFT. Una plataforma que, hay que reconocerlo, durante sus primeros tiempos gozó de un gran crecimiento, llegando a generarse a su alrededor una gran cantidad de jugadores e inversores, que veían en este título el ejemplo de los juegos del futuro y, de paso, del nuevo paradigma play to earn, juega para ganar (dinero). En su momento llegué a conocer a un par de personas que aspiraban a hacerse millonarios jugando a Axie Infinity.

Reconozco que nunca he llegado a jugar a Axie Infinity, principalmente porque no veía razón alguna para hacer la inversión necesaria para entrar, y tampoco me interesó optar a una de las numerosas «becas» que crearon muchos inversores, que «cedían» el uso de sus equipos a otras personas, que además percibirían parte de los beneficios (si los hubiere) logrados en sus numerosas horas de juego. Una especie de asalariados a comisión, otra aportación de la criptoeconomía.

El caso es que, tras un boom inicial, de un tiempo a esta parte el valor de sus NFT ya ha comenzado a decaer, algo que me cuesta no relacionar con el hecho de que hayan dejado de entrar nuevos inversores en la proporción necesaria como para mantener su crecimiento (no, no, yo no he mencionado la palabra pirámide en ningún momento, faltaría más…), y ahora, con el golpe que ha recibido Axie Infinity, su futuro no parece haberse despejado, sino más bien todo lo contrario.

Y es que, según han tenido que informar sus propios responsables, la red de cadena de bloques sobre la que se asienta la infraestructura criptoeconómica de Axie Infinity se ha visto comprometida y, como consecuencia, se ha producido un robo de más de 600 millones de dólares. Más concretamente, los atacantes se han hecho con 173,600 ethereums y 25,5 millones de USDC, la stablecoin referenciada con el dólar y que es observada con buenos ojos por buena parte del sector financiero.

El mayor problema, no obstante, no es el robo en sí, sino que éste ha sacado a la luz un secreto a voces, que es la poca seguridad de la red Ronin, la empleada por Axie Infinity, debido a la exigua cantidad de validadores (los elementos responsables de validar cada operación de la cadena) que la componen. Nueve, solo nueve validadores son responsables de acreditar las operaciones en la red. Así, si un atacante logra hacerse con el control de cinco de ellos, tendrá control absoluta sobre la misma. Y esto es lo que ha ocurrido.

Como ocurre siempre en estos casos, hay constancia explícita del monedero de criptomonedas al que se han transferido los ethereums y los USDC robados (si tienes curiosidad puedes verlo en este enlace), pero también como siempre, resolver ese monedero en una persona es terriblemente complejo, por lo que la posibilidad de recuperar todo el dinero robado a los usuarios de Axie Infinity no es precisamente elevada.

De momento, los responsables de Axie Infinity han tomado varias medidas, como incrementar el número de validadores necesarios en cada operación de cinco a ocho, además de desconectar Ronin de la red de Ethereum. No obstante, si sumamos lo ocurrido a que en los últimos meses el interés por el juego parecía estar decayendo, nos dibuja un futuro poco halagüeño. Espero que ya no quedara nadie que aspirara a hacerse millonario, porque me temo que le tocará esperar sentado… y vigilando lo que ocurre con sus criptos y sus tokens, no vaya a ser que, al final, acabe perdiendo más de lo que ha ganado.