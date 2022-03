Lo confieso, lo primero que he pensado al ver las especificaciones técnicas de la ASUS ROG Flow Z13 es que me había equivocado, que estaba consultando las especificaciones de otro dispositivo, más concretamente de uno de sus portátiles gaming de las familias ROG o TUF. Pero no, realmente estaba en la página web de la ASUS ROG Flow Z13, en su edición de 2022, comprobando que en esta ocasión la marca ha decidido dar un enorme paso adelante en lo referido a unificar gaming y movilidad.

Y quizá puedas pensar, al leerme, que estoy exagerando un poco, pero te aseguro que no es así. Y cuando veas sus especificaciones, seguro que me entenderás mejor:

ASUS ROG Flow Z13: especificaciones técnicas

ASUS ROG Flow Z13 Pantalla 13,4 pulgadas táctil WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10, 120 hercios, Dolby Vision HDR Procesador Intel Core i9-12900H Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Memoria RAM 16 gigabytes LPDDR5 Almacenamiento 1 terabyte SSD M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 1 Thunderbolt 4, 1 USB-C 3.2 Gen 2, 1 USB 2.0 tipo A, lector tarjetas MicroSD, ROG XG Mobile Interface y conector minijack audio Batería 56 vatios hora Sistema operativo Windows 11 Home Otros Barra de iluminación Aura Sync, teclado desacoplable, soporte stylus Dimensiones y peso 30.2 x 20.4 x 1.20 centímetros, 1,18 kilogramos (sin teclado)

Como puedes comprobar, hablamos de un 2 en 1, es decir, que el ASUS ROG Flow Z13 puede ser empleado con o sin teclado, es decir, que no hablamos de un convertible en el que sea posible situar el teclado tras la pantalla para no utilizarlo, pero que pese a ello tenemos que contar siempre con su tamaño y su peso. Así, como indicaba al principio, hablamos de un dispositivo en el que la portabilidad es un factor clave.

Lo primero que vemos de este ASUS ROG Flow Z13 es, claro, su pantalla, de 13,4 pulgadas, táctil claro, pues recordemos que hablamos de una tablet, con una resolución de 1.920 x 1.200 puntos y una frecuencia de refresco adaptativa de hasta 120 hercios. Además de ser táctil, también tiene soporte para stylus, está validada por Pantone y es compatible con Dolby Vision HDR.

Ya en su interior vemos que la compañía no ha escatimado en componentes, y es que el procesador responsable de su funcionamiento es un Intel Core i9-12900H, el topo de gama (junto con el modelo desbloqueado, el 12900HK) de los integrados de la familia Alder Lake H presentada por Intel en el pasado CES 2022. Hablamos de un procesador compuesto por seis núcleos de rendimiento y ocho de eficiencia para un total de 20 hilos, con una velocidad máxima de 5 gigaherios y que cuenta con 24 megabytes de caché L3.

A su lado, y para hacerse cargo del apartado gráfico, la ASUS ROG Flow Z13 se apoya en una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un adaptador gráfico presentado por NVIDIA el pasado mayo y que emplea el núcleo gráfico GA107 de 8 nanómetros, proporcionando 2.560 shaders, 80 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 80 núcleos tensor y 20 núcleos RT montados sobre un bus de 128 bits y acompañada de 4 gigabytes de memoria GDDR& a 12 gigahercios.

Completan el epicentro de esta ASUS ROG Flow Z13 unos generosos 16 gigabytes de memoria DDR5 integrados en la placa (no es posible sustituirlos) dual channel y una SSD PCIe Gen 4 de un terabyte. Todo este conjunto se alimenta con una batería de 56 vatios hora. Obviamente, si empleamos la tablet para jugar, no contaremos con una autonomía demasiado elevada, pero para otros usos sí que puede proporcionar unas cuantas horas de trabajo con tranquilidad.

En lo referido a conectividad, tampoco se han quedado cortos en ASUS, y es que la ASUS ROG Flow Z13 cuenta con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 en el apartado inalámbrico, que se complementan con un pueto Thunderbolt 4, un USB-C 3.2 Gen 2, un puerto USB 2.0 tipo A, un lector tarjetas MicroSD, el puerto ROG XG Mobile Interface y un conector minijack audio para auriculares y micrófono.

El ASUS ROG Flow Z13 ya está a la venta y, eso sí, su precio es de 3.999 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que este precio incluye, entre otros complementos, el módulo ROG XG Mobile que, entre otros elementos, integra una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 (sí, has leído bien).

Este precio no lo pone al alcance de cualquiera, pero claro, basta con ver sus especificaciones y asumir el trabajo de ingeniería necesario para integrar todos esos componentes en un dispositivo tan portable, y que lo convierten en la que, probablemente, sea la tablet más potente del mercado en la actualidad.

Más información: ASUS