Mal año este 2022 para la Electronic Entertainment Expo. Y es que, si hace unos meses contábamos que la edición física del E3 2022 había sido cancelada, pero que la organización tenía grandes expectativas en repetir el formato online que empleo en 2021 (frente a un 2020, el año que nos golpeó la pandemia, en el que el evento se canceló por completo), hoy tenemos noticias en el sentido contrario, y es que finalmente el evento se cancelaría por completo, al igual que en 2020.

Recordemos que cuando se canceló la edición presencial, el pasado mes de enero, la organización del E3 2022 declaró lo siguiente: «Debido a los continuos riesgos para la salud que rodean a COVID-19 y su impacto potencial en la seguridad de los expositores y asistentes, el E3 no se llevará a cabo en persona en 2022. Seguimos increíblemente entusiasmados con el futuro del E3 y esperamos anunciar más detalles pronto», una declaraciones a las que debemos sumar que la organización afirmó estar «entusiasmada con las posibilidades de un evento en línea«.

Ahora, tras estos meses de espera, tensa espera, en la que resultaba extraño no tener más noticias al respecto, parece que tal entusiasmo quizá no era tanto, o al menos no era compartido por las partes implicadas en la decisión. Y es que no parece haber otra explicación para justificar la cancelación del E3 2022 que, eso sí, todavía no es oficial, ya que se ha hecho pública por un tweet de Will Powers, responsable de comunicación de Razer, en el que, además, afirma haberse enterado mediante un correo electrónico.

Just got an email… It’s official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this… — Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Basta con una lectura del tweet para darse cuenta de que la noticia de la cancelación de la edición digital del E3 2022 no le hace demasiada gracia, y más aún el haberse enterado de esta manera, pese a que Razer es, sin duda, una de las marcas de dispositivos de gaming más importantes del mercado, y que por lo tanto cabe suponer que debería haber participado en la toma de esta decisión.

A falta de un comunicado oficial en el que la organización nos explique las razones para esta decisión, no parece demasiado acertado cancelar la edición digital del E3 2022, más aún al ver que ya en 2021 este formato fue muy empleado, y que en este 2022 ya estamos viendo eventos tanto digitales como físicos. En este contexto concreto, cancelar la edición física es comprensible, e incluso diría que una gran muestra de sensatez. Sin embargo, hacer lo mismo con la edición online, aplazando por lo tanto la presencia del evento hasta 2023, es algo que no termino de entender.