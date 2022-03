Juegos gratis en Epic Games Store

Como cada semana, Epic Games Store ha renovado los juegos gratis que suele ofrecer y, como cada semana, aquí estamos nosotros para recordártelo, no sea que se te escape uno de los pocos atractivos de la tienda de juegos de Epic Games.

Esta semana, además, no regalan un juego, sino dos, así que la oferta es más tentadora si cabe. ¿Has iniciado sesión ya en la Epic Store Games? Mientras lo haces, te contamos más sobre los dos títulos que puedes conseguir para siempre con tan solo un par de clics.

En primer lugar tenemos a City of Brass, un ‘roguelike’ de acción en primera persona repleto de magia negra y combates sin freno en un mundo fantástico. Salió en 2018 para consolas (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One) y Windows y ahora lo tienes a tiro… y nunca mejor dicho. Échale un vistazo al tráiler oficial.



En segundo lugar, Epic Games Store deleita a sus usuarios con todo un clásico de la estrategia en tiempo real, también de ambientación fantástica, como es Total War: WARHAMMER, el título aparecido en 2016 con el objetivo de refrescar la veterana franquicia en Linux, Mac y por supuesto Windows, aunque esta promoción incluye solo la versión para este último. Ahí va el tráiler.



Recuerda que Epic Games Store renueva sus juegos gratis cada semana, por lo que tienes hasta el jueves que viene para hacerte con City of Brass y Total War: WARHAMMER o habrás perdido la oportunidad. A continuación, los enlaces a las páginas de cada juego para que te los adjudiques, que es un segundo:

Por otro lado, Epic Games Store no es tampoco muy secretista con los juegos gratis que saca y ya ha anunciado cuáles serán los que habrá la semana que viene: Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter. Por si quieres estar atento. En caso contrario, te volveremos a avisar con tiempo de sobra para que no se te escape, así que no te preocupes.