Xbox Game Pass podría tener un plan familiar

Creo que una de las mayores muestras de la trascendencia que ha obtenido Xbox Game Pass, el servicio de suscripción a juegos de Microsoft, es la cantidad de ocasiones en las que hablamos del mismo. Claro que, en este punto, urge un matiz importante, y es que a diferencia de otras compañías, sobre las que tenemos que informar también de manera habitual (y no quiero mirar a nadie), en el caso de Xbox Game Pass, me cuesta recordar una sola noticia negativa al respecto.

Y sí, es cierto que el modelo de suscripción que propone Xbox Game Pass no es para todo el mundo, que hay jugadores que prefieren comprar los juegos y, de esta manera, mantenerlos en propiedad durante el resto de su vida. Y no tengo nada que objetar a dicho modelo, de hecho, en mi caso, soy suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate desde hace ya bastante tiempo, pero no por ello he dejado de comprar algunos juegos que me gusta tener en «propiedad» (y sí, lo entrecomillo porque ya sabemos cómo son las licencias del software y los juegos). Un modelo, el otro o la combinación de ambos son, siempre, opciones muy válidas.

No obstante, es innegable que Microsoft está poniendo todo el empeño posible en que su servicio de suscripción resulte cada día más atractivo a los usuarios, que además de ver como el catálogo crece mes a mes, también pueden adquirir los juegos que quieran con descuentos en los mismos y, quienes tengan la modalidad Xbox Game Pass Ultimate, también tienen acceso a Xbox Cloud, el servicio de juego en la nube que, entre otras opciones, nos permite disfrutar en PC (y en otros muchos dispositivos, incluso en Steam Deck) de títulos de varias generaciones de Xbox.

Ahora, parece que Microsoft se está planteando otra novedad, algo que ya hemos visto en otros servicios de suscripción, pero que en lo referido al mundo de los juegos solo está presente en el servicio online de Nintendo. Y es que, según podemos leer en Windows Central, en Microsoft estarían estudiando la posibilidad de crear un plan familiar de Xbox Game Pass. Con el mismo, varias personas podrían beneficiarse de una tarifa reducida por sus suscripciones, manteniendo sus cuentas separadas y con acceso a todo el catálogo y servicios de la suscripción.

En este punto es importante fijarse en el modelo de suscripción de Microsoft 360, y menciono esto porque lo primero en lo que podríamos pensar, en base a los planes familiares de otros servicios, es que la suscripción debería compartirse exclusivamente entre personas que comparten domicilio, como ocurre con Netflix, Spotify, etcétera. Sin embargo, si el plan familiar de Xbox Game Pass replica el modelo de Microsoft 360, esta limitación no estaría presente.

No parece casual, eso sí, que los planes de Microsoft para crear un plan familiar de Xbox Game Pass se produzcan, exactamente, la misma semana en la que Sony ha terminado de oficializar su nuevo servicio de suscripción, PlayStation Now, anteriormente conocido como PlayStation Spartakus. Así, de ser la respuesta de los de Redmond a Sony, parece que la tecnológica japonesa tendrá que darle una vuelta de tuerca a su servicio. Y eso que ni siquiera ha debutado todavía.