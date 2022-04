Según la teoría de infinitos universos, con parecidos y diferencias entre sí, es posible que en alguno de ellos el puerto Lightning, la alternativa de Apple a USB-C, sea el sistema de uso mayoritario, mientras que éste último sea la elección de un único fabricante, que se empeña en mantenerlo, y que afirma que cualquier intentona legal para eliminarlo va en contra de la innovación. No nos debería costar mucho imaginarlo, gracias a referentes parecidos en nuestra realidad.

Bueno, pues ahora que tienes ese universo paralelo en la cabeza, retenlo durante un momento e imagina que, de alguna manera, se ha establecido una conexión entre ambos, el nuestro y aquel. Si has visto Fringe, de J.J. Abrams, te resultará más sencillo, y si no la has visto… pues aprovecho para recomendártela, pues es una pasada de serie. El tejido que separa ambos universos se ha rasgado, y de alguna manera hay transferencias de activos entre uno y el otro.

Esta es, en mi opinión, la explicación más lógica a la existencia de un Samsung Galaxy A51 con un puerto Lightning. Una anomalía que lo convierte en el primer smarphone Android de la historia con el puerto de Apple. Y sí, sé que, en realidad, que haya un ejemplar de dicho smartphone con un puerto Lightning se debe, en realidad, a que un osado modder ha decidido realizar esta prueba. Pero yo hablaba de explicaciones lógicas, y soy incapaz de encontrar una sola razón lógica a instalar un puerto Lightning en un smartphone Android.

Bromas a parte, lo cierto es que el proceso de sustitución del puerto USB-C por un puerto Lightning en el smartphone de Samsung es un desafío de lo más interesante, y además el manitas que se ha enfrentado a esta modificación, tiene previsto subir vídeos que mostrarán todo el proceso de modificación del teléfono, algo muy interesante para los amantes de la electrónica, y también para aquellas personas que, aún sin conocimientos en esta materia, sienten curiosidad por ver un procedimiento tan peculiar.

Tras concluir la modificación, su autor ha probado el funcionamiento del puerto Lightning en el Samsung Galaxy A51, y tanto la carga como la transferencia de datos funcionan perfectamente, por lo que hipotéticamente sería posible replicar esta modificación en otros teléfonos. No obstante, que técnicamente sea factible no parece razón suficiente para hacerlo. Es más, en mi opinión lo que sí que tiene sentido es lo que te contábamos hace unas semanas, que es justo lo contrario, sustituir el Lightning de un Iphone por un puerto USB-C.

Y por si al ver el vídeo, que fue publicado el pasado 1 de abril, te has planteado la posibilidad de que en realidad sea una broma más del April Fools 2022, y que no sea posible instalar un puerto lightning, este el el comentario al respecto que ha publicado en su canal de YouTube:

«A lot of people will probably hate in the comments section. This is a tongue in cheek project, for fun. It’s real, but don’t take it too seriously. I also waited to post this on April 1st. So if you see angry comments, let them know they are the April Fool ;)»