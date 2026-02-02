Resident Evil HD REMASTER recibe un pack de texturas 4K que pesa casi lo mismo que el propio juego

Resident Evil HD REMASTER es uno de mis juegos favoritos dentro de la franquicia. Llegó en 2015, pero mantiene una calidad gráfica muy buena y tiene una ambientación fantástica, aunque es cierto que la calidad de las texturas es mejorable, sobre todo por la baja definición que presentan a nivel general, un problema que se aprecia sobre todo en los escenarios.

Un modder ha solucionado este problema con un pack de texturas 4K mejoradas por IA, cuyo peso es de 16 GB. Para poner esto en contexto, os recuerdo que Resident Evil HD REMASTER tiene un peso de 20 GB, lo que significa que este mod es casi tan pesado como el propio juego, y que por tanto aumenta considerablemente el espacio requerido a nivel de almacenamiento.

El pack mejora la calidad de todas las texturas del juego, tanto aquellas que están presentes en los escenarios como las que se utilizan en los personajes principales y en los enemigos. La diferencia que marca es enorme, como podemos ver en el vídeo comparativo.

Sin embargo, hay un par de detalles que no me gusta. Por un lado, este pack de texturas también cambia la paleta de colores, lo que produce un acabado distinto, con colores más vivos e intensos. Prefiero la paleta de colores más apagada que trae el juego por defecto, ya que encaja mejor con la ambientación.

En segundo lugar, este pack también transforma la oscuridad y el efecto de la iluminación en los escenarios, haciendo que todo se vea en general más luminoso, algo que en mi opinión rompe también la ambientación del juego original.

Con todo, son dos sacrificios que sin duda merecen la pena, porque la mejora de calidad gráfica que conseguiremos con este pack de texturas es gigantesca, tanto que con solo aplicar dicho pack Resident Evil HD REMASTER se convierte prácticamente en otra remasterización.

Este pack de texturas se puede descargar a través de este enlace, que nos lleva a NexusMods, y es muy fácil de aplicar. Solo tenemos que descomprimirlo y moverlo al directorio donde tengamos instalada la versión de Resident Evil HD REMASTER de Steam. Aceptamos sobrescribir los archivos necesarios y listo.