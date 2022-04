iOS 16: más de lo mismo, pero con novedades y mejoras

Hablar de continuismo se suele interpretar en clave negativa, cuando no siempre es así, y en el caso de iOS 16, del que hablo a continuación, me parece importante aclarar que es uno de esos casos. Y es que, según podemos leer en MacRumors, el popular y generalmente acertado (aunque con el precio del iPhone SE 2022 erró de largo) analista especializado en Apple, Marc Gurman, ya contaría con información sobre el futuro sistema operativo para los iPhone, que salvo sorpresas será anunciado y mostrado en el WWDC 2022.

¿Y qué es lo que nos cuenta Gurman, cuando todavía faltan algunos meses para la presentación de iOS 16, a los que hay que sumar al menos otros tres más para que el sistema operativo empiece a llegarle a los usuarios? Pues parece que continuidad sobre lo ya visto, sin un rediseño importante, aunque puede que con algunos cambios, pero eso sí, con novedades relacionadas tanto con las notificaciones como con nuevas funciones de seguimiento de salud.

«Con respecto a iOS 16, espero algunas mejoras bastante significativas en todos los ámbitos, incluida una actualización de las notificaciones y nuevas funciones de seguimiento de la salud.

No espero un rediseño completo de la interfaz de iOS 16, aunque no ha cambiado mucho desde iOS 7 hace casi una década.

Pero podría haber una nueva interfaz multitarea iPadOS.

Mark Gurman – Power On»

Lo que plantea en lo referido al diseño de iOS 16, de la interfaz del sistema operativo, no es algo que me sorprenda, y es algo que reconozco que es lógico, aunque en parte me entristece. Y es que, muy a su pesar, Microsoft nos mostró, con Windows 8, lo que puede ocurrir si pretendes ser verdaderamente revolucionario en lo referido a cambios de interfaz. Y es que siempre lo he dicho y así lo mantendré: Modern UI fue una apuesta de unificación y de futuro muy valiente. ¿Con aspectos mejorables? De acuerdo, pero innovadora, valiente y acertada. Pero, al mismo tiempo, un fracaso absoluto.

Con aquel aprendizaje, lo que quedo claro es que los usuarios, por norma general, prefieren la continuidad, la comodidad de «lo de siempre» frente a los cambios, por justificados que éstos puedan estar. Y dada la importancia capital del iPhone en las cuentas de Apple, lo más normal del mundo es que prefieran ir optando por añadir pequeños cambios y mejoras a la interfaz, en lugar de llevar a cabo un rediseño absoluto. También es cierto que, si de alguien podemos esperar algo así, sería de Apple, pero siempre es más fácil apostar con el dinero de los demás que con el propio.

Así, seguiremos en la línea de diseño, con algunas mejoras, que llevamos viendo desde iOS 7, lanzado el 18 de septiembre de 2013, que no obstante ha ido ganando elementos, entre los que sin duda destacan los tardíos y esperados widgets, que tanto tiempo llevaban ya presentes en Android. iOS 16 crecerá en funciones, que es algo que ya podíamos esperar aún sin el vaticinio de Gurman, pero lo interesante será ver, principalmente, en qué se traducen en lo referido a las notificaciones. ¿En qué consistirán dichas novedades?