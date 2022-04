La barra de tareas de Windows 11 es uno de los grandes cambios a nivel de interfaz de usuario del último sistema de Microsoft. Y también un componente polémico desde su lanzamiento. A primera vista, el gran público la verá más elegante si unimos el dock centrado y el nuevo menú de inicio, pero ha perdido usabilidad, flexibilidad y personalización frente a la de Windows 10.

Hay que decir que la barra fue diseñada desde cero para Windows 10X. Una versión pensada originalmente para dispositivos móviles con doble pantalla donde Microsoft necesitaba simplificarla. Fue transferida a Windows 11 lo que significó pérdida de funciones. Simplemente, no estaba pensada para escritorios informáticos y por ahí pueden venir algunas de sus carencias, en su incapacidad para moverse a los laterales (o a la parte de arriba) o el no poder arrastrar y soltar archivos en ella.

¿Cambios en la barra de tareas de Windows 11?

El jefe de producto de Microsoft, Tali Roth, ha salido al paso de las voces que piden un rediseño/mejora de este componente, esencial en la interfaz de todo sistema operativo. Y no tenemos buenas noticias ya que Microsoft no tiene planes para ello. Los argumentos del ejecutivo no convencen.

Dice Roth que «cuando se trata de algo como poder mover la barra de tareas a diferentes ubicaciones en la pantalla, hay una serie de desafíos. Cuando piensas en tener la barra de tareas a la derecha o a la izquierda, de repente el flujo de trabajo que tienen que hacer todas las aplicaciones para poder entender el entorno es enorme».

Puede ser cierta esa complejidad, pero ¿por qué Windows 10 puede hacerlo sin ningún problema y no Windows 11? No se entiende. Microsoft también cita «dificultades de ingeniería» para cambiarla ahora, pero el argumento también se desmonta teniendo en cuenta que una tercera compañía, Stardock, con muchos menos medios, ha conseguido con su aplicación Start11 mover la barra a la parte superior.

El ejecutivo también dice que los cambios en la barra de tareas de Windows 11 no es una petición masiva: «cuando observamos los datos, aunque sabemos que hay un conjunto de personas que le gustarían los cambios, realmente es pequeño en comparación con el conjunto de usuarios que están preguntando por otras características. Así que por el momento continuamos enfocándonos en ellas».

Otro argumento discutible teniendo en cuenta que la barra de tareas (y sus carencias) es la número uno en el Feedback Hub, el Centro de comentarios oficial donde los usuarios piden cambios en el sistema. Puede ser que Microsoft tenga otros datos en función de sus métricas y prioridades internas, pero entonces convendría preguntarse para qué nos esforzamos en participar en los comentarios.

Veremos qué ocurre en próximas actualizaciones como Windows 11 22H2. Es incomprensible que todavía no se haya implementado la función de arrastrar y soltar archivos en las aplicaciones de la barra de tareas teniendo en cuenta que está presente en Windows 10 y anteriores y es muy útil para aumentar la productividad. Tampoco se entiende el porqué no se pueden anclar aplicaciones o archivos directamente sin pasar por el menú de inicio.

Lo mismo podemos decir de la incapacidad de mover la barra a la parte superior o los laterales teniendo en cuenta que Windows 10 funciona a la perfección. Creemos que es por los motivos señalados. La barra de tareas de Windows 11 fue transferida de la de Windows 10X y ésta no fue diseñada para el escritorio informático.