Twitter y Elon Musk: Flor de un día

No tengo claro si lo de Twitter y Elon Musk ha «acabado» de la mejor o de la peor manera posible. La razón del entrecomillado es evidente, claro, y es que el multimillonario sigue siendo accionista mayoritario de la red social. Pero, como contaban esta mañana nuestros compañeros de MuyComputerPRO, y en un inesperado giro de los acontecimientos, Musk finalmente ha renunciado a formar parte de la junta directiva de la red social.

¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la razón por la que han dado marcha atrás en algo que ya había sido anunciado públicamente? Podemos especular con las posibles razones que han llevado a ello, pero de momento no hay ni una sola explicación oficial al respecto. Lo único que sabemos es que la renuncia habría sido por voluntad propia, y que Parag Agrawal, CEO de Twitter, ha publicado un comunicado en la red social en el que informa de esta circunstancia, al tiempo que muestra su predisposición y la de la junta a seguir trabajando con Musk.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022