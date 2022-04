Ya han pasado unos días desde la llegada de Elon Musk a Twitter y, como te contamos entonces, lo hizo por todo lo alto, casi debutando con una encuesta en la que preguntaba a los usuarios de la red social si les gustaría que se añadiera la tan esperada función para poder editar los tweets ya publicados. Más o menos como preguntar en el Santiago Bernabéu cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo. Bueno, en el caso de la pregunta de Musk la respuesta era todavía más previsible. Quizá lo hizo por la broma de April Fools, o quizá porque ya sabía que Twitter ya estaba trabajando en ello.

Y es que, efectivamente, como te contamos justo un día después, Twitter confirmó, esta vez sin bromas, que estaba trabajando en la función de edición de tweets, y que una primera versión de la misma llegará próximamente a Twitter Blue. Lo hizo en un tweet en el que había algo interesante, una frase, «No, we didn’t get the idea from a poll 😉«, una referencia más que evidente a la encuesta publicada previamente por Musk. Una aclaración que parecía reivindicar la autoría, evitando que Musk se pudiera atribuir, posteriormente, el mérito de ser su responsable.

Personalmente, ya lo dije en su momento que esa frase, en ese tweet, me pareció una medida clara para marcar el terreno, y no de una manera especialmente amistosa. Sonaba, aunque esto es una interpretación, a que la encuesta de Musk no había hecho demasiada gracia en Twitter. Claro, sería un factor clave saber si el multimillonario ya tenía conocimiento, como accionista de la compañía, de que la función de edición ya estaba en camino.

Y ahora sabemos, por Yahoo! Sports, que ya hay empleados de Twitter que se preguntan sobre lo que Musk puede y no puede hacer. La compañía está organizando una sesión interna de preguntas, en la que los empleados pueden formular sus preguntas a miembros de la junta directiva, y se ha confirmado que Elon Musk participará en la misma. Y, según afirma dicha publicación, un empleado ha planteado la siguiente pregunta:

«Quick question: If an employee tweeted some of the things Elon tweets, they’d likely be the subject»

Lo que plantea esta cuestión es que si un trabajador de Twitter publicara en la red sociales mensajes como algunos de los publicados por Musk, sería objeto de una investigación de recursos humanos. Algo que cuestiona si los miembros de la junta directiva, como es el caso de Elon Musk, deben someterse a las mismas reglas que el resto de miembros de la compañía en lo referido a qué se puede publicar y qué no se puede publicar.

Ante las dudas de este y otros empleados, ya se habría confirmado que el voto de calidad en las decisiones corresponderá a Parag Agrawal, CEO de la compañía desde la salida de Jack Dorsey hace unos meses. No obstante, Musk afirmó al confirmarse su entrada en Twitter, que estaba «esperando trabajar con Parag y la junta de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses«. Era imaginable, por su personalidad, pero ya dejó totalmente claro que su entrada en la junta directiva no es para ser un florero.

Claro, debemos recordar que Musk ya ha protagonizado numerosas polémicas en Twitter en el pasado, más o menos reciente. Desde la mamarrachada (por no decir algo peor) de retar a Vladimir Putin a un uno contra uno, a realizar anuncios sobre posibles operaciones financieras relacionadas con Tesla que se tradujeron en una investigación por parte de los reguladores. ¿Qué ocurrirá ahora que tiene voz y voto en el funcionamiento de la red social? Da un poco de miedo pensarlo, la verdad.