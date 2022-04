¿Recuerdas que hace solo dos días hablábamos de los recelos por la llegada a Twitter, como accionista y directivo, de Elon Musk? Había razones para desconfiar, y es que una de las especialidades del fundador de Tesla y SpaceX es tener la boca tan grande como un buzón de Correos. Ya hemos repasado sus tweets y sus declaraciones en más de una ocasión, por lo que no vamos a repetirnos, pero seguro que no tienes que hacer demasiada memoria para recordar alguno de estos episodios protagonizados por él.

Así, su llegada a Twitter prometía no ser tranquila ni silenciosa. Dado que, desde hace ya tiempo, esta red social se ha convertido en una de sus principales herramientas de comunicación, solo cabía esperar que esto fuera a más, ahora que tiene mando en plaza. Ya tuvimos una primera muestra de ello con la encuesta sobre la función de edición de tweets, que tuvo respuesta por parte de la propia red social, que confirmó que ya lleva bastante tiempo trabajando en ello, y aclaró que no, que la encuesta de Musk no tenía absolutamente nada que ver. Vamos, lo que toda la vida se ha llamado marcar el terreno.

Otra persona, otras muchas personas, en esa situación, quizá habrían pensado que se han pasado de frenada, y habrían adoptado un perfil más bajo. Pero claro, repito que hablamos de Elon Musk, una persona poco dada a la discreción y, al menos según parece en ocasiones, a pensar las cosas antes de decirlas. Así, era de esperar que siguiera con sus planes para cambiar Twitter por completo,, o al menos para dejar su impronta, escrita de manera indeleble, en la historia de Twitter.

Así, en tan solo un par de días ya ha abierto varios frentes, algunos con más sentido, otros con menos. Los repasamos en ese orden.

Twitter Blue

La versión de pago de Twitter no es, a día de hoy, una opción especialmente atractiva para los usuarios. Ya lo planteamos en su momento, y lo podemos repetir ahora: es una propuesta que no compensa para muchos usuarios. Para solucionarlo, Elon Musk propone varios puntos:

Reducir su precio a alrededor de dos dólares / mes.

Añadir una insignia a las cuentas con Twitter Blue.

Permitir el pago de la cuota con Dogecoin.

El primer punto me parece bastante razonable, el segundo… en fin, es cierto que a mucha gente le gustan las insignias, así que podría llegar a funcionar. Con respecto al tercero, ya sabemos la relación de Musk con esta criptomoneda, de la que se considera poco menos que padre fundador, y que ya le dio un revés el año pasado, coincidiendo con su aparición en Saturday Night Live.

Ausencia de celebrities

Esto parece más una pataleta que un argumento, pero en fin, es Musk. El caso es que también se ha preguntado si Twitter está en su ocaso, para lo que se basa en la escasa actividad de determinadas cuentas de celebridades, como Taylor Swift y Justin Bieber, que pese a tener cuenta en la red social raramente la utilizan. ¿El éxito y la vigencia de una red social se mide por la actividad de las personalidades que la emplean? Yo creo que no, pero a saber…

Convertir la sede de Twitter de San Francisco en un refugio para inmigrantes

Si la premisa te parece absurda (y realmente lo es), más te sorprenderá saber la razón por la que no solo se lo plantea, sino que incluso ha publicado una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores. Y la clave la encontramos en el texto «Convertir la sede de Twitter en SF en un refugio para personas sin hogar, ya que nadie aparece de todos modos«. Dicho de otra manera, parece que a Musk le resulta antipático el teletrabajo, ya sea en circunstancias normales o por los protocolos de seguridad por la COVID-19.

Me pregunto qué pensaría él, claro, si empleados de Tesla, SpaceX y cualquier otro tipo de espacio relacionado con Musk, propusieran dedicar sus instalaciones (las de uso exclusivo de Musk) con fines benéficos, dado que el tiempo que se pasa dando paseos en su jet y publicando tweets absurdos, hacen que los tengan claramente infrautilizados. Yo, a esta última, votaría que sí con las dos manos.

Con información de Yahoo! Finance (1) y Business Insider (1 y 2)