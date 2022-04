YouTube llevará Picture in Picture a iOS en cuestión de días

Bien, es posible, y especialmente si eres usuario de iOS y YouTube Premium, que te estés preguntando a qué se debe esta noticia, puesto que hace ya algo más de un año que es posible emplear PiP en iPhone. Sin embargo, hasta ahora esta función se encontraba disponible en un modo experimental, que además solo era accesible para los usuarios que pagan por la modalidad Premium de YouTube. Sin embargo, esto va a dejar de ser así en breve.

Esta historia comienza cuando Apple anuncia iOS 14, allá por junio de 2020, y cuenta que una de las novedades del sistema operativo será la función PiP (Picture in Picture), que permite mostrar, de manera flotante, un contenido en una de las esquinas de la pantalla, mientras que en el resto de la misma se muestra otra aplicación. Una función que maridaba a la perfección con YouTube… hasta que el servicio de Google dejó de ser compatible, mediante su app, con esta función, solo unos meses después, coincidiendo con la llegada de iOS 14 a los usuarios.

Desde entonces y hasta ahora, la única manera de emplear Picture in Picture con YouTube en iOS era a través de una función experimental que, como he comentado antes, solo estaba disponible para usuarios Premium. Pues bien, tal y como ha confirmado una cuenta oficial de YouTube en Twitter, Picture in Picture abandona el modo experimental y, en cuestión de días, pasará a estar disponible en todos los dispositivos con iOS 15.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 10, 2022