Ha pasado menos de un año y medio desde la llegada de Xbox Series X al mercado, y aunque ha sido un periodo bastante complicado, por la enorme escasez experimentada por el mercado, llega el momento de ir empezando a pensar en la primera evolución de la misma, ya sea como actualización «menor» en la que se mantenga la versión pero se realice alguna mejora, o sea con el recambio de mitad de generación, que debería producirse o a finales de este año o, más probablemente, entre mitad y finales del año que viene.

Sí, hablamos de que todavía falta bastante, pero hay que tener en cuenta que este tipo de mejoras y cambios no se hacen de un día para otro. Pueden llevar bastante tiempo, especialmente si consisten en mejoras que implican el rediseño de los componentes más complejos. Y claro, si hablamos de su APU, queda claro que hablamos de un componente muy, muy complejo. Tanto que, si esperamos un relevo en Xbox Series X el año que viene, en Microsoft ya deben estar trabajando en ello.

Y eso es precisamente lo que podemos leer en VGC, que señala unos informes según los cuales Microsoft ya está probando una nueva APU para Xbox Series X. No se aclara, en dicha información, en qué consisten las mejoras que se están evaluando, pero sí que apuntan a que van dirigidas a mejorar su rendimiento, así como su eficiencia (nada que nos sorprenda mucho, en verdad).

No queda claro, tampoco, el estado de desarrollo de esta APU mejorada para Xbox Series X, lo que sumado a que tampoco conocemos los efectos de dichas mejoras en el rendimiento, nos hace dudar sobre si este nuevo chip será el sucesor de la APU actual en la versión ya existente o sí, por el contrario, nos encontramos ante la primera señal de la que debería ser la revisión de la misma, que marcaría la mitad del ciclo de vida de esta generación. ¿Quizá sea el chip de la futura Xbox Series X Elite? Tendría sentido pensarlo.

Sea como fuere, y aunque tanto Microsoft como Sony se han mostrado satisfechas con esta nueva generación, lo cierto es que hay aspectos bastante mejorables de ambas, como ya te contamos aquí. Xbox Series X Elite y PlayStation 5 Pro pueden plantear ciertas mejoras en el rendimiento, pero no solucionar todos los problemas que ya te contamos entonces. Y que no se me malinterprete, todas las mejoras son bienvenidas, pero queda tanto trabajo por hacer al respecto, que creo que lo más recomendable es trasladar todas las expectativas a la próxima generación… y con cuidado.